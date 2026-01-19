Un studiu denumit ”Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor” arată că trei sferturi dintre respondenți consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa.

majoritatea părinților și bunicilor sunt de acord că vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, arată cercetarea sociologică realizată pe acest subiect de INSCOP Research în perioada 5 – 23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare.

Prezentarea completă a datelor studiului sociologic va avea loc joi, 22 ianuarie, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (Palatul CCIB), str. Ion Ghica nr. 4, Aula Carol I, începând cu ora 10.00, în cadrul evenimentului ”Sănătatea la răscruce. Vaccinarea antigripală a copiilor. Percepții, temeri și responsabilități” care va reuni experți din domeniul medical, reprezentanți ai societății civile și decidenți.

74.5% din participanții la sondaj (71.1% dintre părinți, 78.6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. 18.3% (21.4% dintre părinți, 14.2% dintre bunici) cred că gripa nu se poate preveni prin vaccinarea antigripală. 7% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Întrebați dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52.4% dintre respondenți (44.3% dintre părinți, 63.2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”, iar 23.3% (26% dintre părinți, 19.8% dintre bunici) „probabil da”. 6% (8.5% dintre părinți, 2.4% dintre bunici) au răspuns „probabil nu”, în timp ce 15.3% (19.5% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) – „nu, în niciun caz”. 2.9% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Studiul INSCOP Research urmărește modul în care este percepută vaccinarea antigripală, a aspectelor care generează reticență și a așteptărilor față de autorități și sistemul medical. Rezultatele își propun să contribuie la o dezbatere necesară despre prevenție și priorități în domeniul sănătății pediatrice, în condițiile în care lipsa de informare și neîncrederea alimentată de dezinformări afectează capacitatea autorităților de a aplica politici de sănătate eficiente.

