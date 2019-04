Într-un interviu acordat EurActiv România, eurodeputatul PNL Marian-Jean Marinescu vorbeşte despre europarlamentarele din mai, spitalele regionale amânate și relaţia cu Preşedinţia română a Consiliului.

Membru în Comisia pentru Transport şi Turism a Parlamentului European, eurodeputatul Marian-Jean Marinescu susține că a contribuit la creşterea bugetului pentru Transporturi cu peste șase miliarde de euro și la primul pas pentru asigurarea accesului direct la fonduri europene pentru administraţiile locale și regionale.

În interviu acordat EurActiv, Marinescu povestește și despre relația cu bune și rele cu Președinția română a Consiliului, dar și despre controversele din jurul spitalelor regionale, despre care se discută mult, dar până acum nu s-a făcut nimic.

despre negocierile privind Facilitatea de Conectare a Europei: Am început negocierile cu Preşedinţia română în ianuarie şi am reuşit să avem un acord parţial. De ce parţial? Pentru că n-avem cifrele de buget, nu a fost bugetat de către Consiliul UE care nu a vrut să negocieze punctul referitor la participarea ţărilor terţe. O altă discuţie se referă la o chestiune importantă şi pentru România: transferarea de fonduri de la politica de coeziune la politica de transport. Pentru a mări suma alocată pentru transport s-au transferat şi în actualul exerciţiu financiar 10 miliarde de euro de la politica de coeziune. Dar s-a păstrat proporţia, adică fiecare stat membru a utilizat banii în proporţia pe care o avea acolo. Astfel, România a avut puţin peste un miliard de euro şi acum are contractate vreo 900 de milioane de euro. N-a început nicio lucrare, îi pierdem pe toţi, curând. Toate sunt proiecte de cale ferată - 300-400 de milioane, dar n-a început niciunul.

despre relația cu Președinția română a Consiliului UE: Facilitatea de Conectare a Europei se bazează pe nişte coridoare europene de transport, unde există nişte priorităţi: trecerile transfrontaliere şi legăturile lipsă. Am reuşit să bag patru legături: tronsoanele de cale ferată Timişoara-Moraviţa, Craiova-Calafat și București-Giurgiu, precum şi drumul Focşani-Albiţa, tronsoane la care Președinția română a Consiliului UE s-a opus. De ce? Pentru că a venit Comisia European şi le-a spus că nu sunt bine puse. Reţelele europene sunt de două feluri: o reţea ”core” - centrală şi o reţea ”comprehensive” - secundară. Erau unele amendamente la ”core” pentru nişte trosoane care erau pe ”comprehensive” și invers. Eu m-am uitat pe ele şi le-am pus bine, le-am mutat. La negocieri, reprezentantul Preşedinţiei se uita la cel al Comisiei. Eu le-am spus de vreo patru ori: te rog frumos, nu te mai uita la Comisie, tu negociezi cu mine, nu cu Comisia. .Eu făceam o propunere şi el/ea, pentru că nu ştia ce să răspundă, se uita la Comisie. Era ca la meciurile de tenis. M-au scos din sărite, Comisia nu e parte la aceste negocieri, doar asistă.

despre miza alegerilor europarlamentare din mai: Zilele trecute, doamna Dăncilă a fost la o obscură întâlnire a comitetului israelo-american cu nişte funcţionare pe acolo. A dormit la hotelul lui Trump, unde n-a mai dormit nimeni din 2017, şi cred că îndeplineşte nişte comenzi ale Statului Israel sau ale unor consultanţi israelieni. Doamna a fost în Qatar, prin Emirate etc şi pe urmă au încercat să scoată Emiratele Arabe Unite de pe lista neagră a paradisurilor fiscale. Nu vi se pare că deviem de la parcursul european? Domnul Teodorovici se plimbă prin Cuba via Moscova şi depune bani în banca de la Moscova (Banca Internațională de Investiții), când avem BEI, BERD. Avem fonduri europene gratis. Nu vi se pare că ceva nu e în regulă? Aceste alegeri sunt despre apartenenţa noastră la UE. Un vot împotriva PSD ne salvează de la foarte multe lucruri. Trebuie să plece acasă, altfel ne dau pe mâna ruşilor. Şi a altora.

dar sunteţi în două guverne diferite sau cum?

Acum, din păcate, Comisia Europeană a venit cu o propunere ca 30% din cele 10 miliarde să-i pună la un loc şi toate statele să aibă acces la bani. Iar eu m-am împotrivit foarte tare. Am spus că nu se poate să se finanţeze sărăcia dintr-un stat cu banii din sărăcia altui stat. Eu în Parlament am reuşit să scot chestia asta, după o bătălie destul de dură. Dar Preşedinţia română n-a reuşit. Şi atunci, pentru că şi-au dat seama că, dacă intră la negocieri, va fi o problemă, au trimis-o la Consiliu, n-au vrut să negocieze. Asta nu e în linie cu tratatul, e complet aiurea. Ăsta e acordul parţial.Până la urmă, rezultatul e bun, am scos acest regulament. Am făcut treabă bună împreună, dar am fi putut face o treabă şi mai bună. Dar nu e doar vina Preşedinţiei. În general e a statelor membre, ei nu pot trece peste majoritatea din Consiliu. Dacă însă erau puţin mai curajoşi, poate scoteau puţin mai mult.În ianuarie, domnul Teodorovici la o masă aici, la Strasbourg, mi-a spus că face el spitalele, aduce el proiect din Turcia şi nu mai are nevoie de licitaţie. Face unul la Constanţa şi unul la Craiova. În timp ce în stânga mea doamna prim-ministru îmi spunea: nu facem spitalele. Am întrebat:

Săptămâna trecută, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susținea că spitalele regionale nu se vor mai face cu fonduri europene, ci cu bani turcești.

”Am fost mai devreme la minister și am vorbit și am semnat chiar un memorandum pentru două spitale regionale. Constanța și Craiova vor intra mâine (vineri, 29 martie - n.r.) în ședința de Guvern și sperăm ca în acest an - în acest an, atenție! - să înceapă construcția celor două spitale, care se fac într-un alt sistem: acord Guvern - Guvern. Sunt două state, se află mâine la București unul dintre reprezentanții celor două state, Turcia, cu care se face unul dintre cele două spitale, la Constanța. În acest an eu mi-am fixat ca obiectiv să înceapă construcția celor două spitale regionale, de ultimă generație. Sunt deja construite în alte părți, nu facem, nu inventăm nimic, efectiv se ia proiectul tehnic și se construiește în România, ca să nu mai pierdem timp pe licitații de proiecte tehnice si altele", a declarat Teodorovici, la o conferință a medicilor de familie unde a participat alături de ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Chestiunea nu a fost abordată în ședința de Guvern, iar marți miniștrii Sorina Pintea, Rovana Plumb și Eugen Teodorovici au ieșit într-o conferință de presă pentru a da asigurări că cele trei spitale regionate de la Iași, Cluj și Craiova se vor construi cu bani europeni.