Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a prezentat vineri, într-o conferință de presă organizată la Constanța, trei decizii luate pentru creșterea nivelului de tranzit al cerealele din Ucraina, prin România.

"Am avut o întâlnire foarte bună astăzi, care a fost precedată în urmă cu câteva săptămâni de întâlnirea de la Galați, unde am luat decizii care au dus la îmbunătățirea acestui tranzit de cereale prin România. Astăzi, de asemenea, am luat decizii care vor îmbunătăți și vor crește nivelul de tranzit al grânelor prin România. Ca să vă dau un ordin de mărime, în luna august s-au tranzitat prin România în jur de 2,5 milioane tone de grâne, mai mult, peste 2,5 milioane tone. Nivelul la care ne dorim să ajungem în lunile următoare este de 4 milioane tone și este posibil acest lucru și am să vă dau câteva câteva decizii pe care le-am luat azi și câteva modalități prin care se poate crește această capacitate de tranzit", a spus Grindeanu.

Conferința de presă a avut loc în Portul Constanța, în urma unei întâlniri între înalți reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Ucrainei, Republicii Moldova și României, discutându-se despre transportul cerealelor din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de Ambasada SUA la București.



Potrivit ministrului, trei dintre deciziile luate se referă la navigarea în mod continuu pe Sulina, creșterea numărului de piloți, transbordarea cerealor direct de pe un vapor pe altul, relatează Agerpres.

Prima ar fi implementarea proiectului european pentru navigabilitate pe Sulina 24 de ore din 24 și acest lucru se va termina în această toamnă, ceea ce va duce automat la creșterea acestui tranzit.

În al doilea rând, ”am reușit să mărim numărul de piloți și încă o dată vreau să mulțumesc Ministerului Apărării Naționale, care ne-a ajutat cu încă zece piloți, față de cei 54 pe care îi aveam deja înmatriculați. Ministerul Apărării Naționale a venit cu încă zece piloți, le mulțumesc. Asta ne duce la un număr absolut rezonabil de piloți care să tranziteze canalul Sulina”, a spus Grindeanu.

A treia măsură: În Portul Constanța, ”în perioada următoare vor fi luate câteva decizii legate de transbordare ship to ship, astfel încât doar prin această operațiune să putem să mărim cu 500.000 tone această capacitate de transport”.