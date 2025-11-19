Mercenarul Horațiu Potra, arestat preventiv, alături de fiul și nepotul său, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost adus luni la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

El este audiat de către procurori într-un alt dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și spălarea banilor, după ce nu ar fi plătit taxe pentru banii obținuți în timpul unor misiuni în Congo, scrie News.ro.

Horațiu Potra, prins în Dubai în luna septembrie, a fost de acord să fie adus în țară, motiv pentru care procedurile s-au derulat repede.

În iulie, procurorii au pus sechestru pe conturile și bunurile lui Potra.

Potrivit anchetatorilor, mercenarul Potra este acuzat că s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru veniturile de peste 72 de milioane de lei obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024 din prestarea, în Congo, a unor servicii de management al securității, venituri transferate ulterior, prin circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Astfel, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de aproape 1,5 milioane de euro.

