Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluția din 1989, având în vedere crizele politice și cele economico-financiare pe care le traversăm.

El a adăugat că de aceste crize a fost lovit și sistemul de educație.

”2025 cred că este cel mai complicat an pentru țară de după Revoluție, luând în calcul crizele politice și economico-financiare pe care le avem. Inevitabil, și sistemul de educație este lovit de aceste crize. Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva și le-a dorit. Nu sunt măsuri pe care, adevărul este nici măcar că le-ai anticipat probabil, cu trei, patru luni înainte. Sunt măsuri care trebuiau luate pentru a ne duce la bun sfârșit anul cu salarii și burse”, a declarat Daniel David, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România.

David a afirmat că există supărare în sistem, dar că trebuie văzut ce se poate face mai departe, scrie News.ro.



