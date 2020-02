Ministrul Mediului, Costel Alexe, l-a asigurat pe comisarul pe Mediu al Comisiei Europene, Virginijus Sinkevicus, că Guvernul de la București este |foarte determinat să rezolve toate disfuncționalitățile constatate de Comisie în țara noastră".

Ministrul spune că din prima zi de mandat a vorbit despre blocajul total din acest sector, care a caracterizat ultimii trei ani.

"Din păcate, oricât mi-aș dori, nu am puterea să redau României acești trei ani pierduți. Ceea ce pot însă să fac, este să vă garantez tuturor că știm ce avem de făcut și că obiectivul meu ca ministru este să elimin aceste tăieri ilegale, care au făcut și fac încă atât de mult rău țării noastre", a scris Costel Alexe pe pagina lui de Facebook.

”Domnule ministru, am urmărit și am apreciat discursul dumneavoastră transmis săptămâna aceasta, după anunțul declanșării celor două proceduri de infringement. Din partea noastră aveți toată deschiderea și vă puteți baza pe sprijinul Comisiei. În ceea ce privește tăierile ilegale de pădure, din păcate, Comisia Europeană, la fel ca societatea românească, și-a pierdut răbdarea. Am așteptat trei ani, timp în care nu a existat altceva decât un ping-pong între autoritățile române și Comisie, fără să constatăm progrese reale în acest sector. Astăzi suntem însă optimiști și vrem să vedem aceeași determinare pe care ați manifestat-o de la preluarea mandatului și în continuare, în eforturile României de a soluționa problemele care au dus la această situație și nu am niciun motiv să mă îndoiesc că veți realiza ceea ce v-ați asumat”, a declarat, în cadrul întâlnirii bilaterale, comisarul european Virginijus Sinkevičius.