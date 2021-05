Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat sâmbătă că spitalul Foișor din Capitală, evacuat la începutul lunii aprilie pentru a deveni unitate COVID, a revenit la statutul non-COVID

Întrebată ce face în cazul pacienților care nu au acces în spitalele tranformate în suport-COVID, ministrul a spus: "Spitalele nu sunt în închise. Au primit acordul prin modificarea Ordinului să poată să deschidă circuite COVID și non-COVID, iar lucrul acesta s-a întâmplat încă din martie. În plus, săptămâna asta am avut discuții cu managerii de spitale și cu DSP-urile și am convenit un prim draft de modificare a Ordinului de ministru, așa încât să stabilim niște criterii clare".

Ea a mai precizat că spitalul Foișor din Capitală a revenit la statutul non-COVID de săptămâna aceasta și a primit avizul DSP.

"Pacientul care exista (internat la Foișor - n.r.) a fost menținut în izolator", a mai adăugat Mihăilă, prezentă la acțiunea de vaccinare din comuna Vedea, județul Giurgiu.