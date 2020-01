Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi seara, la Realitatea Plus, că peste 6 ani se va sta 17 ore pe Drumul Național 1.

”Peste 6 ani vom sta 17 ore pe DN1. Este inadmisibil să stăm cu mâinile în sân și să nu ne uităm la variante alternative la acest trafic infernal și sufocatnt de pe DN1”, a spus ministrul Lucian Bode.

Întrebat ce șanse sunt să dispară coșmarul de pe DN1, ministrul a explicat planurile pe care le are.

”Prima variantă și cea mai la îndemâna autorităților, în cazul nostru a Ministerului Dezvoltării, este acest drum județean 102 - Câmpina-Valea Doftanei, limită cu județul Brașov, Săcele. Compania Națională de Investiții are în acest an 1,1 miliarde de lei credite de angajament prinse prin legea bugetului. Am identificat soluția la CNI, cele două obiective sunt date prin protocoale, ei realizează tot ce ține de avizare, studii de fezabilitate și finanțează acest obiectiv. În momentul în care finalizează lucrările, predau obiectivul către proprietar, către Consiliul Județean Prahova, respectiv Brașov.O să mă întrebați în cât timp. Estimarea lor este la 24 de luni, sub doi ani de zile”, a mai spus Bode.