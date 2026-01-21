Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, afirmă în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane între 90 – 99 de ani și a precizat că bănuiește că multe dintre acestea nu mai sunt în viață, potrivit News.ro.

Adrian Țuțuianu a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că va propune ca documentul de bază al evidenței electorale să fie Registrul Electoral.

”Considerăm că există un număr excesiv de categorii de evidențe electorale cu caracter permanent, extrase sau copii ale acestora, care se gestionează de entități publice și se utilizează în secțiile de votare. Vom propune ca în viitor documentul de bază, evidență electorală, să fie Registrul Electoral”, a afirmat Adrian Țuțuianu.

El s-a referit și la structura cetățenilor înscriși în Registrul Electoral.

”Avem în Registrul Electoral, între 80 și 89 de ani, circa 734.195 de persoane, spun circa pentru că se schimbă aproape zilnic numărul, sunt oameni care au decedat sau oameni care au ieșit din Registrul Electoral, că au interzis dreptul de a alege și a fi ales. O situație care trebuie corectată este a celor peste 90 de ani, între 90 și 99 de ani, 133.995 de persoane în Registrul Electoral. Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viață, dar nu s-au operat în registru pentru că n-am avut elementele necesare, respectiv nu sunt înregistrate potrivit legii, actele de stare civilă, actele de deces și o situație care a fost comentată în context electoral”, a declarat președintele AEP.

Țuțuianu a precizat că în Registrul Electoral sunt peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani.

”Peste 100 de ani în acest registru sunt 14.410 persoane, evident cvasi majoritatea lor sunt decedate și va trebui să găsim documentele care justifică radierea lor din registrul electoral. Presupune acest lucru o colaborare cu primăriile și cu structurile de specialitate din Ministerul de Interne. Ca unul care am lucrat în administrația publică-locală, vă spun că sunt lucruri generate în special de necomunicarea la timp a actelor de stare civilă, în special a celor care consemnează decesul la locul de naștere al persoanei respective și asta ține într-o bună măsură de administrația publică-locală”, a mai afirmat Adrian Țuțuianu.

El a adăugat că mai sunt și foarte mulți cetățeni care au decedat în străinătate, dar actele de stare civilă nu au fost comunicate, iar aceste persoane rămân în Registrul Electoral.