Bucureștenii ar putea plăti 164 de lei pe gigacalorie în această iarnă, dacă Guvernul va acorda subvenția de 968 de milioane de lei, solicitată de Primăria Capitalei, spune primarul general.

"Pe ipoteza în care Guvernul ne asigură întreaga sumă, bucureștenii vor plăti 164 de lei pe gigacalorie. În ipoteza în care Guvernul nu ar putea să asigure niciun leu, PMB va fi într-o uriașă dificultate. (...) Eu v-am spus cât este prețul total. (...) În ipoteza în care nu ai un ajutor din partea statului, suntem într-o situație imposibilă, adică nu putem pune bucureștenii să plătească 600 de lei și nici Primăria nu poate să plătească 2 miliarde de lei", a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, Nicușor Dan.

El a explicat că prețul total al gigacaloriei s-a dublat.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost la Comisia parlamentare de anchetă privind prețul energiei, dar a plecat, afirmând că ședința la care a participat a fost un "circ", pe care l-a generat președintele comisiei - deputatul PSD Daniel Zamfir, pe care l-a acuzat de "politicianism".

"Din păcate, ședința asta a fost un circ pe care l-a generat președintele comisiei. Din respect pentru ceilalți membri ai comisiei, pentru bucureșteni și pentru această problemă foarte serioasă (factura la căldură - n.r.), am stat și am discutat la obiect pe toate subiectele tehnice pe care am fost invitat. Sunt gata să dau orice fel de răspuns și sunt gata să colaborez cu instituțiile statului pe orice înseamnă rezolvarea problemei termiei bucureștenilor. Nu am mai putut să stau în condițiile în care președintele face declarații politice", a explicat Nicușor Dan, relatează agenția Agerpres.