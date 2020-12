Comisia Europeană are deschise mai multe proceduri de infringement privind calitatea aerului din România, în special din marile orașe.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că a răspuns Comisiei Europene cu privire la două proceduri de infringement împotriva României legate de calitatea aerului din București și că a solicitat un răgaz pentru ca noua administrație să-și demonstreze voința „de a aborda tranșant” problema poluării.

„Continuăm să stingem focuri. Am răspuns Comisiei Europene pe două proceduri de infringement împotriva României cu privire la calitatea aerului din București - una legată de problema prafului (PM10), alta legată de poluarea cu oxizi de azot (NO2). În esență, am solicitat un răgaz pentru a fi judecați pe baza rezultatelor acestui mandat, am arătat voința noii administrații municipale de a aborda tranșant problema poluării aerului și am informat despre măsuri concrete, deja luate sau pe care le vom lua, pentru a reduce poluarea”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Primarul Capitalei a menționat în acest sens contractele semnate pentru reabilitarea rețelei de termoficare, alocările din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru rețeaua de termoficare și anveloparea termică a clădirilor, alocările din fondul european de modernizare pentru modernizarea a 3 CET-uri, extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului, aflată în achiziție publică și colaborarea „sporită” a Primăriei Capitalei cu Garda de Mediu (prin detașare de polițiști locali și folosirea laboratorului mobil) pentru a sancționa „mai sever” încălcările legislației de mediu, notează Agerpres.

„Cu privire la măsurile viitoare, am informat Comisia Europeană despre elaborarea unui nou Plan Integrat de Calitate a Aerului în București, un prim set de măsuri pentru spațiile verzi (finalizarea Registrului Spațiilor Verzi pentru a opri distrugerea lor, stoparea toaletărilor și intervențiile profesioniste asupra arborilor), precum și despre proiectele destinate reducerii și electrificării traficului rutier (metroul de suprafață, parcările de tip park&ride de la intrările în oraș, modernizarea a 48 de kilometri de linie de tramvai, semaforizarea inteligentă a traficului, optimizarea rutelor transportului în comun)”, a precizat Nicușor Dan.

Comisia Europeană a solicitat României, în repetate rânduri, să respecte cerințele Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și să măsoare, să informeze publicul și să raporteze în mod fiabil cu privire la gravitatea poluării aerului.

Executivul european a notat că România nu a respectat valorile-limită pentru dioxidul de azot (NO2) în aglomerările București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara și nu a luat măsuri corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire. Comisia solicită de asemenea clarificări cu privire la monitorizarea corespunzătoare a concentrațiilor de dioxid de azot (NO2) în București.