O fetiță de 12 ani din Oradea oferă un exemplu de urmat după ce, infectată cu coronavirus, a vrut să fie internată pentru a-și proteja mama care suferă de o afecțiune oncologică.

Confirmată cu COVID-19 după întâlnirea cu o prietenă care avea coronavirus fără să fi știut, Ariana a decis să se interneze de dragul mamei. Fiindcă femeia are o afecțiune oncologică, fetița a insistat să fie dusă la spital, deși mama o voia acasă, fiind nedespărțite de la naștere, de când o crește singură în urma unei tragedii în familie, scrie ebihoreanul.

"Aventura Covid" a început cu o întâmplare cu nimic ieșită din comun, dar care a impus atât testarea ei, cât și a mamei sale. "La mijlocul lunii iulie ne-am întâlnit pe o terasă, în oraș, cu niște prieteni din Cluj, cu care am petrecut cam două ore. Fetița lor, cu care Ariana s-a jucat, a fost descoperită cu coronavirus după o zi. Prin Direcția de Sănătate Publică ni s-a cerut testarea amândurora, și a mea, și a Arianei", a povestit mama fetei.

Femeia spune că probele biologice le-au fost prelevate într-o zi de joi, pe 16 iulie, dimineața, iar seara au și primit rezultatele, telefonic: în cazul ei, verdictul a fost negativ, dar nu și în cel al fetiței.

"Încă de la aflarea rezultatului, Ariana a hotărât că se internează, mi-a zis că vrea s-o las la spital. Nu avea niciun semn de boală, dar știe de pe net și de la televizor că și persoanele asimptomatice pot transmite virusul", explică mama fetiței.

"Ne-a sunat doamna dr. Mariana Ferician, de la DSP. Ne-a spus că, fiind asimptomatică, fetița poate rămâne în izolare la domiciliu, la fel și eu, dar că poate fi și internată la Infecțioase, iar alegerea este a mea. M-am panicat, n-am mai putut dormi toată noaptea. Ariana s-a îngrijorat și ea, având în vedere problemele mele de sănătate", a declarat mama Arianei.

Cum legătura între ele este specială, inițial n-a fost de acord cu internarea.

"În 12 ani nu ne-am despărțit niciodată. Ariana s-a născut fără tată, soțul meu a murit într-un accident rutier când eram însărcinată în luna a treia. La 3 ani a fost suspectată de leucemie, am stat internată cu ea, și aici, și în Cluj, unde din fericire s-a concluzionat că avea doar intoleranță la lactoză. De când s-a născut, vreme de 12 ani, i-am dat toată dragostea, la fel și ea mie", a mai povestit femeia.

Mama Arianei își amintește că fetița încă dormea când a vorbit la telefon cu reprezentanta DSP.

"S-a trezit pe la ora 10, mai târziu decât de obicei, și când m-a văzut plânsă și-a dat seama că și al doilea rezultat a ieșit rău. Mi-a spus hotărâtă că vrea să o sun pe doamna doctor, că vrea să se interneze. I-am răspuns că eu nu vreau, dar pur și simplu s-a dus în cameră, și-a făcut singură bagajul și apoi mi-a cerut să sun la Salvare, s-o ducă la spital", a mai declarat aceasta.

În cele din urmă, orădeanca a sunat-o pe doctorița de la DSP, care a cerut să vorbească și ea cu Ariana. După ce fetița a repetat că "nu vreau să dau virusul la mama", epidemiologul a trimis o ambulanță.

"Am ieșit în curte plângând. Până să vină ambulanța au trecut 10 minute, când a ajuns eram epuizată. A ieșit și o vecină să ne îmbărbăteze, iar echipajul ne-a promis că vor avea grijă maximă de Ariana. Am vrut s-o însoțesc până la Infecțioase, dar nu s-a putut", se mai arată în declarația mamei.

Medicul curant al Arianei, dr. Adriana Codreanu, de la secția de Boli Infecțioase II, unde sunt îngrijiți pacienții Covid, a mărturisit publicației Ebihoreanul.ro că are "numai cuvinte de laudă" despre pacienta sa. În condițiile în care este dovedit că persoanele asimptomatice, inclusiv copiii, pot transmite infecția celor din jur, decizia fetiței de a se interna pentru a evita îmbolnăvirea mamei demonstrează că este "foarte deșteaptă, hotărâtă și cu mult bun-simț".

În plus, doctorița apreciază și disciplina Arianei, pentru că la câteva zile după internare a început să manifeste simptome ușoare de boală și a înțeles că trebuie să i se ia sânge (pentru urmărirea concentrației de oxigen) și să fie investigată tomografic.

"Este un pacient conștiincios, cu un comportament de felicitat. De felicitat este și cea care a crescut-o astfel", spune medicul, care ține legătura telefonic și cu mama fetiței.