Platforma Socială din România a fost înființată de patru federații naționale din domeniul serviciilor sociale, reprezentând interesele a 224 de organizații non-guvernamentale.

Inițiativa a pornit de la nevoia și dorința de a crea cea mai mare coalizare din domeniul social, care va milita pentru politici publice adaptate la nevoile sociale.

Platforma Socială din România a fost înființată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, Confederația Caritas România, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC și Rețeaua Dizabnet.

”Platforma Socială a fost lansata intr-un context dificil, problematica socială a României fiind una gravă. Acesteia, statul român îi răspunde cu o subfinanțare cruntă a sectorului serviciilor sociale în general și a serviciilor sociale private în special”:

- Alocăm cel mai mic buget pentru protecția socială, din țările UE: 14,6% din PIB (mai mult de jumătate din buget este dedicat pensiilor). În ultimii 10 ani, din bugetul public, pentru servicii sociale a fost alocat între 0.2-0.6% din PIB. Media UE: 2.7% din PIB pentru servicii sociale;l

- 52% din totalul furnizorilor acreditați de servicii sociale din România sunt ONG-uri, care prestează 38% din serviciile licențiate din țară, dar doar 14% din banii gestionați de aceștia provin din bugetele publice române.

”De asemenea, avem politici sociale ineficiente, strategii care nu pot preveni sărăcia, excluziunea socială, marginalizarea, migrația și scăderea demografică pentru toate categoriile de populație vulnerabilă”, se arată într-un comunicat.

Date de reținut:

- 35,8% dintre români sunt în risc de sărăcie și excluziune socială;

- 32,8% dintre persoanele 65+ sunt în risc de sărăcie și excluziune socială;

- 41.5% dintre copii sunt în risc de sărăcie și excluziune socială;

- 25% dintre persoane active angajate câștigă salariul minim pe economie;

- În 23 de ani, rata abandonului copiilor din România a scăzut doar cu 0,43%;

- Natalitatea în 2020 a fost foarte scăzută, egală cu cea din 1930;

- În 2020, 14.170 copii au fost victime ale abuzului și neglijării;

- În România mai mult de 95% din cele 840.457 de persoane cu dizabilități care trăiesc în familie nu beneficiază de servicii sociale în comunitate.

”Am trăit-o s-o văd și pe asta. Pentru noi la FDSC a fost un vis în anii 2000 după aderare să avem două platforme puternice pe care să le dăm ca exemplu pentru coagularea sectorului. Una dintre ele s-a întâmplat- FOND-ul și din păcate au trecut mulți ani ca să avem și al doilea exemplu: Platforma Socială. (…) Lucrurile s-au întâmplat organic cu voi, e o dovadă de maturitate ca ați ajuns aici și că cele patru mari platforme de ONG-uri au pus resursele și viziunea laolaltă și vreau să vă felicit. (…) Și e important că voi sunteți acum o forță, acum veți avea coerență în advocacy, veniți cu o viziune strategică pe termen lung”, spune Ionuț Sibian, director executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile.

”E important să profităm de gradul dumneavoastră de profesionalizare pentru că trebuie să ne asigurăm că politicile merg în direcția bună. De aceea, unitatea dumneavoastră, colaborarea sunt extrem de importante. (...) Putem face recomandări statelor membre, inclusiv României, să ia în considerare aspectele semnalate de ONG-uri. Asta înseamnă că guvernul trebuie să vă asculte, doar astfel poate da dovadă de angajament. Comisia Europeană este acolo să vă susțină și vă va asculta. Vă incurajez să fiți proactivi în România și să discutați cu guvernul despre viitoarele politici și despre folosirea fondurilor”, a declarat Jeroen Jutte, Head of Unit for Romania and Bulgaria, DG Emplument, Social Policy and Inclusion, Comisia Europeană, prezent la lansare.