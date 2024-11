Secțiile de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din România s-au deschis duminică, la ora 07:00, iar până la ora 21:00 românii sunt așteptați la urne.





Text Pâlpâitor

Prezența la urne poate fi urmărită LIVE mai sus ↑

Pozele momentului cu liderii politici care au votat deja

Vot prezidențiale 24 noiembrie 2024 (Inquam Photos și Agerpres) # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 / # 7 /

UPDATE

ORA 12:00 La mijlocul zilei, prezența la urne în țară ajuns la 16,47% (2.967.071 de voturi). În Diaspora, numărul votanților a trecut de 300.000.

ORA 11:37 Partidul extremist AUR reclamă un "val de tentative de fraudă în țară". Formațiunea susține că, șa scurt timp de la deschiderea secțiilor de votare, au apărut și primele valuri de nereguli sesizate în întreaga țară.

"În Sectorul 6 din București, spre exemplu, au fost formulate 140 de cereri de vot cu urna mobilă după ora legală de înregistrare, ora 24:00 sâmbătă seara. Potrivit legii, dacă cererea pentru urna mobilă nu a fost făcută până sâmbătă, legal astăzi nu se mai poate face, iar urna mobilă pleacă doar pentru cereri înregistrate până ieri.



În două județe s-a solicitat membrilor din secția de votare de către președinții acestora să semneze în alb procesele verbale.



În județul Ialomița, la secțiile de votare 219 din Vlădeni, 74 din Amara, 60 din Urziceni și 80 din Țăndărei unii reprezentanți ale unor partide politice au semnat Procesele Verbale în alb. Biroul Electoral Județean a dat dispoziție ca toate acele procese verbale să fie rupte.



La secția 106 din Zălan, județul Covasna, astăzi de dimineață președinta secției a venit cu procesele verbale în alb pentru a fi semnate de către reprezentanții în BEJ, spunându-le că așa trebuie.



De asemenea, în comuna Letca Nouă, satul Milcovăț, din județul Giurgiu, mai multe persoane au intrat însoțite în cabina de votare.



În cazul tuturor acestor situații au fost formulate sesizări către organele abilitate", a transmis AUR.



ORA 11:30 La ora 10:00, ora României, prima secție de votare din Diaspora s-a închis. Este vorba despre secția din Auckland, Noua Zeelandă.

ORA 11:29 MAI anunță că au fost sesizate 16 posibile incidente electorale: 9 sunt confirmate, 4 sunt în curs de verificare și 3 nu s-a confirmat.

Polițiștii din Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului urnei de vot după ce vicepreședintele comisiei de votare a unei secții, împreună cu un membru, s-a deplasat cu urnă specială, fără a fi însoțiți de polițiști. O persoană și-a exprimat votul în aceste condiții.



ORA 11:13 Site-ul registrulelectoral.ro este din nou funcțional, după ce au fost probleme din cauza traficului mare.

ORA 11:02 Fostul președinte Traian Băsescu, alături de soția lui a îndemnat oamenii să voteze. El a mai spus că "votez cum vreau eu" și a spus presei care insista cu întrebări: "Hai că ajunge!".

Acesta a mai spus că e foarte normal ca puterea în Capitală să revină la Primăria Capitalei, astfel că referendumul convocat de Nicușor Dan este necesar.

ORA 11:01 Candidatul independent Cristian Diaconescu a votat și el.

"Îi rog pe români să vină la vot, este un moment crucial prin care vom trece ca țară, ca familii. Este un moment de răscruce, va fi o perioadă extrem de complicată. (...) Tot respectul pentru ceilalți candidați, care și-ai asumat un astfel de demers", a declarat Diaconescu.

ORA 11:00 11,34% dintre românii din țară au votat (2.042.686 de voturi).

1.245.917 au votat în urban și 796.769 au votat în rural. În Diaspora s-au prezentat la urne 260.355.



ORA 10:43 Mircea Geoană, soția și fiica lui au ajuns la vot în Capitală.

"Alegem o direcție clară pentru țară, cred că avem de ales între corupție și democrație, între competență și patriotism", a spus Geoană, care a îndemnat și Diaspora să voteze, în special cea din Basarabia, care "a făcut o diferență la alegerile din Republica Moldova, sper să o facă și la noi".

El speră "să nu mai votăm așa în viitor și să intrăm în rândul lumii".

"Să votăm digital, cu blockchain. Este ușor depășit sistemul nostru electoral", a adăugat acesta.

ORA 10:38 Candidata USR Elena Lasconi a ajuns și ea la vot și a votat doar pentru prezidențiale, nu și pentru referendum.

Ea a declarat în fața presei că a votat cu încrederea că astăzi "nimeni nu o să își facă bagajul să plece în altă țară".

Lasconi a mai precizat că a votat și pentru că se poate continua "ce am început în 1989, am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii".





ORA 10:26 Site-ul registrulelectoral.ro, unde românii pot afla secția de votare la care sunt arondați, este indisponibil din cauza numărului mare de accesări.

ORA 10:02 Președintele Klaus Iohannis a votat la Liceul "Jean Monnet" din București atât la prezidențiale, cât și pentru referendumul din București. Cu zâmbetul pe buze, Iohannis a plecat fără să dea declarații. ”Vă doresc o zi bună și poftiți la vot”, au fost singurele cuvinte rostite de Iohannis înainte de a vota.

ORA 10:01 Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a votat în județul Harghita.

"Am votat vocea rațiunii. Vă îndemne să mergeți la vot și sper că vom avea un președinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce dorește sociatatea românească", a spus Kelemen Hunor.

ORA 10:00 Aproape 1,3 milioane de români au votat deja în țară (7,20%). În Diaspora, peste 237.000 de oameni și-au exercitat dreptul.



ORA 09:30 Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a votat alături de partenera sa de viață. La ieșirea de la urne, edilul a spus că votează de 35 de ani și a votat pentru "democrație și o direcție occidentală a României".

"Am votat pentru referendum, pentru ca Bucureștiul să devină guvernabil și împotriva mafiei imobiliare", a mai completat el.

Despre faptul că mulți bucureșteni nu votează la referendum pentru că nu știu de el, Nicușor Dan a spus că e vorba de doar "4-5% din votanții" care merg la urne și votează doar la prezidențiale.





ORA 09:02 Candidatul PSD Marcel Ciolacu a votat la o școală din București și a venit singur la urnă. El le-a atras atenția jurnaliștilor că s-au apropiat prea mult de el când a intrat în cabina de vot. De asemenea, Ciolacu nu a votat și la referendumul din București, dat fiind că domiciliul său din buletin este în Buzău.

"Am votat pentru o Românie puternică economic, cu o voce puternică în lume, pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent și pentru o Românie a cărui președinte să muncească pentru țară și pentur poporul său. Am votat pentru cât mai multe victorii, cum a fost ultima de zilele trecute, aderare completă la Spațiul Schengen, pentru stabilitate, pentru un echilibru și pentru o echitate socială și pentru pace. Cu toții ne dorim un trai mai bun și ne dorim să fim cum suntem noi, românii, și sunt ferm convins că, după această campanie electorală, așa vom fi", a spus Ciolacu după ce a votat.





ORA 09:00 Prezența la vot este de 4,22%, cu 513.940 de votanți în mediul rural și 247.239 de votanți în mediul urban. La aceeași oră în 2019 au votat 3,51% dintre români până la această oră. În Diaspora au votat 227.678 de români.

ORA 08:45 Teleorman, Ilfov și Călărași sunt județele cu cea mai mare prezență la vot până acum.

ORA 08:10 Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, care s-a retras din cursă pentru a o susține pe candidata USR, Elena Lasconi, a votat și a spus că este pentru prima data când pune ștampila pentru altcineva.

El i-a rugat pe toți simpatizanții să voteze "știți voi cu cine".

Orban a mai ținut să facă o precizare.

"Fac o precizare pentru că, din păcate, în ultima săptămână s-a lansat masiv o dezinformare. Toți cei care vor să mă voteze, pot să mă voteze, dar pe 1 decembrie, votând Forța Dreptei, care nu s-a retras din competiția electorală, candidăm la alegerile parlamentare, și îi aștept pe toți cei care cred în noi, cred în valorile dreptei să voteze pe data de 1 decembrie".





ORA 08:07 Candidatul PNL Nicolae Ciucă a declarat, alături de soția sa, că astăzi este o zi importantă pentru România, în care el a votat pentru prosperitate, securitate și democrație.

"Este o zi în care îmi pun speranța că votul util merge către acel candidat care are onestitate, decența și pregătirea necesare să poată să gestioneze tot ce ține de responsabilitățile acestei funcțiii. Am votat util. Sper să vină la vot cât mai mulți români, este vorba de viitorul nostru, este vorba de viitorul copiiilor noștri", a spus el.







Și alți lideri PNL au votat și au îndemnat românii să iasă la urne.





ORA 08:01 MAI a anunțat că peste noapte și în cursul zilei de sâmbătă au fost semnalate 306 sesizări cu privire la posibile incidente electorale dintre care 33 nu s-au confirmat. Alte 87 sunt în continuare în verificare.

Efectivele MAI au întocmit 3 dosare penale cu privire la posibile infracțiuni și au dat 43 de amenzi, în valoare de aproape 70.000 de lei, și 110 avertismente pentru contravenții referitoare la procesul electoral - cele mai multe au vizat continuarea propagandei electorale.

Aproximativ 70% din sancțiunile aplicate ieri au fost însă sub formă de avertisment, scopul fiind de a descuraja încălcarea cadrului legal. Printre persoanele sancționate se numără reprezentanți și simpatizanți ai mai multor formațiuni politice, dar și candidați







ORA 08:00 În prima oră, prezența la urne a fost de 2,52% la nivel național (peste 450.000 de voturi), față de 1,42%, tot la ora 08:00, în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2019. Până la aceeași oră, în Diaspora au votat aproape 230.000 de români, cu circa

Conform datelor centralizate la nivelul Centrului Național de Conducere Integrată, care coordonează și monitorizează misiunile desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în contextul alegerilor prezidențiale, efectivele MAI au preluat în pază toate cele 18.968 de secții de votare constituite la nivelul întregii țări.

Sâmbătă după-amiază, într-o clădire dintr-o localitate din județul Dâmbovița, unde era amenajată o secție de vot, s-a produs un incendiu, motiv pentru care secția a fost relocată în alt imobil, a anunțat purtătoarea de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

La momentul izbucnirii incendiului, în secția respectivă nu se aflau materiale electorale. În timpul misiunii de stingere, unul dintre pompieri s-a accidentat, dar din fericire nu este rănit grav. A fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Sâmbătă, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au primit 163 de sesizări privind incidente în legătură cu procesul electoral, dintre care 15 nu s-au confirmat, iar 47 sunt în curs de cercetare. Pe parcursul zilei, au fost aplicate 80 de sancțiuni contravenționale, respectiv 54 de avertismente și 26 de amenzi în valoare de 37.000 de lei. Cele mai multe fapte sesizate au fost de continuare a propagandei electorale pe rețelele de socializare.

Votul în țară

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 este de 18.008.480 de cetățeni.

Alegătorii care se află în localitatea de domiciliu pot vota doar la secțiile de votare la care sunt arondați. În cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, pot vota la orice secție de votare.

Alegătorii pot afla secția de votare la care sunt arondați consultând www.registrulelectoral.ro.

Alegătorii din țară votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, titlul de călătorie, carnetul de serviciu militar.

Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate pot beneficia de o urnă specială, dacă au făcut cerere scrisă în acest sens.



Votul în Diaspora

Prima secție de vot din străinătate s-a deschis în Auckland, Noua Zeelandă, vineri, la ora locală 12,00 (01,00 ora României), iar apoi cele din Australia și Japonia.

Programul de vot în străinătate a fost stabilit alstfel: vineri, între orele locale 12,00 și 21,00, sâmbătă și duminică, între orele locale 7,00 și 21,00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23,59, în ziua de duminică, pentru cetățenii care se află în sediul sau la rând la secția de votare.

Circa 4.200 de români au votat prin corespondență.

Pentru realizarea exit-poll-urilor în primul tur prezidențial, Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat Avangarde S.R.L și The Center for Internațional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA). Institutele de sondare sunt controlate de Marius Pieleanu, acuzat că ar fi agresat studente de la SNSPA. După dezvăluiri, Avangarde a început să se retragă ușor de pe piață, iar locul ei a fost luat de CIRA. Pieleanu este acționar și la Avangarde, și la CIRA. Figura publică a CIRA este sociologul Vladimir Ionaș, care anterior reprezenta Avangarde, potrivit defapt.ro.

Candidații la alegerile prezidențiale, conform ordinii lor pe buletinele de vot

Poziția nr. 1 - Elena-Valerica Lasconi - Uniunea Salvați România (USR);

Poziția nr. 2 - George-Nicolae Simion - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Poziția nr. 3 - Ion-Marcel Ciolacu - Partidul Social Democrat (PSD);

Poziția nr. 4 - Nicolae-Ionel Ciucă - Partidul Național Liberal (PNL);

Poziția nr. 5 - Hunor Kelemen - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR/RMDSZ);

Poziția nr. 6 - Mircea-Dan Geoană - candidat independent;

Poziția nr. 7 - Ana Birchall - candidat independent;

Poziția nr. 8 - Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru - Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională (ADN);

Poziția nr. 9 - Sebastian-Constantin Popescu - Partidul Noua Românie (PNR);

Poziția nr. 10 - Ludovic Orban - Forța Dreptei (FD), Alianța Forțelor de Dreapta Liberal-Conservatoare (AFDLC); (retras din cursă)

Poziția nr. 11 - Călin Georgescu - candidat independent;

Poziția nr. 12 - Cristian Diaconescu - candidat independent;

Poziția nr. 13 - Cristian-Vasile Terheș - Partidul Național Conservator Român (PNCR);

Poziția nr. 14 - Silviu Predoiu - Partidul Liga Acțiunii Naționale (PLAN).