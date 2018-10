„Închirierea” unei mame pentru a purta copilul alteia este interzisă în România dacă este făcută în scop comercial. Dar forumurile de specialitate sunt pline de anunțuri ale unor femei care se oferă contracost să nască pentru altcineva.

Anunțuri sunt multe, dar și cererea este mare. Cu greu mai e de găsit un anunț valabil.



Am găsit, până la urmă, o femeie dispusă să poarte copilul pentru jurnaliști, care au pretins că sunt un cuplu ce nu poate avea copii în mod natural, ci doar apelând la o mamă surogat. Ba chiar, pentru o sumă modică, copilul urma să primească certificat de naștere direct pe numele nostru. Ea a vorbit mai puțin, iar toate detaliile, de la preț până la amănunte medicale sau legale, au venit de la soțul ei, mult mai în vârstă ca ea.

Din motive lesne de înțeles, nu vom publica identitățile lor reale. Întâlnirea a avut loc la mijlocul lunii noiembrie 2017.

Locul de întâlnire a fost la Arad, într-o cafenea dintr-un centru comercial. Cea care urma să își vândă pântecul a venit împreună cu soțul ei, un bărbat trecut de 50 de ani. Ea se apropia bine de 40 de ani.

Încă de la început aflăm că doamna a mai trecut prin asta. A mai născut un copil pentru un cuplu, tot din vestul țării, și chiar au rămas în relații foarte bune și își vede relativ des copilul născut și dat mai departe. A fost și dorința cuplului „beneficiar”.

Din experiența anterioară, Mihai ne-a povestit partea legală, că se face contract la notariat în care mama renunță la drepturile asupra copilului.

Reporter: Ce se trece în contract la notar?

Mihai: Vi-l dă să-l citiți, dacă vreți, contractul...

Reporter: Dumneavoastră ați făcut data trecută contract, nu?

Mihai: Da.

Reporter: Aveți un model?

Mihai: Nu, a rămas acolo

Ne spune apoi ce se trece în contract, dar și povestea notarului:

Mihai: Că dumneavoastră sunteți sigur de copilul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți tatăl.

Reporter: Și dumneavoastră notarul ăsta unde l-ați găsit?

Mihai: Domnul doctor ni l-a dat. Domnul doctor ne dă numărul de telefon și ne trimite direct acolo. Și notarul atât ne cere, buletinele, semnăm și atât.

Reporter: Și contractul ăsta se face când?

Mihai: Înainte de însămânțare. Nu te însămânțează până nu faci contractul. Nicio mișcare nu se face până nu-i contractul.

Am încercat să vedem cât de implicați emoțional au fost la primul „contract” de naștere pentru un alt cuplu. Nicio emoție.

Reporter: Dar nu v-a părut rău când ați renunțat (la copil, n.r.)?

Cristina: Nu, că eu mai am.

Reporter: Câți mai aveți?

Mihai: Cinci copii

Cristina: El are patru și eu unul.





NOTĂ: Alegeți din setări subtitrarea dorită: română, engleză, rusă

Partea legală și cea emoțională fiind lămurită, am întrebat de suma la care s-a gândit Cristina. A răspuns tot Mihai, care a plusat că ar mai avea o clientă, încercând, probabil, să obțină un preț cât mai mare.

Reporter: Și financiar cum v-ați gândit?

Mihai: Vă spunem cinstit, noi acuma avem pe cineva, dar nu-i serios. Să ajungem în Grecia, că acolo nu știu ce și nu știu cum.

Mihai: Și nu, vă dați seama, să caut chirie, trebuie să am domiciliu

Reporter: Și la cât v-ați gândit?

Mihai: Cam 18.000.

Reporter: 18.000 de euro?

Mihai: Da.

Prețul este unul în media ofertei din anunțuri, acestea variind între 15.000 și 20.000 de euro pentru nașterea unui copil.

Cristina stătea la masă, rar când avea ceva de spus. Era, practic, ca o marfă pe care soțul o promova cât mai bine. Mihai, de fapt, își lăsa soția să își vândă corpul, fie și pentru un copil, doar pentru a face rost de bani. Mihai voia să-și întrețină la facultate unul din copiii pe care îi avea dintr-o relație anterioară.

Reporter: La ce vă trebuiesc banii? Ce vreți să faceți cu ei? Aveți un plan?

Mihai: Am un băiat la facultate și....

Reporter: Ce facultate?



Mihai: La Drept

Reporter: Vreți să-l ajutați...

Mihai: Da.

Reporter: Unde face? Aici? În Arad?

Mihai: Da.





Trebuie precizat că Mihai nu lucrează, nu are un loc de muncă stabil. El susține că lucrează uneori în construcții, atunci când este chemat de prieteni. Nici Cristina nu lucrează. Veniturile lor sunt, astfel, foarte mici.

Cum se trece copilul direct pe numele părinților finali

Ca să ne convingă definitiv că e o afacere bună, Mihai mai dă și vestea cea mai bună: acte direct pe numele nostru pentru copilul născut de soția sa.

Mihai: Unde să faceți actele.... Că multe se pot face

Reporter: Păi cum se poate face asta?

Mihai: Ce nu se poate face în țara asta?

Reporter: Da, e adevărat, dar cum se poate face asta?

Mihai: Păi dacă aveți relații undeva, pentru certificat

Reporter: Aaaa, la Primărie?

Mihai: La Primărie, da. O sută, două de euro și trece pe doamna în locul ei

Reporter: Aveți posibilitatea asta?

Mihai: Da, am pe cineva, dar trebuie să discut, să fim siguri că...

Mihai: În timpul sarcinii discutați

Mihai: O să discutați dumneavoastră...

Reporter: Ne faceți legătura?

Mihai: Da, cum să nu?

Mihai: Eu am să mă duc la el, discutați cu dânsul (...) 150-200, așa e intrarea la chestia asta

Reporter: Adică s-a mai făcut, nu?

Mihai: S-a mai făcut (...) nu am mai făcut eu personal, dar s-a mai făcut.

Reporter: Tot așa, cu mamă surogat și a trecut pe....

Mihai: Da, da, sigur. Da.

Ne-am despărțit și am pornit fiecare la casele lor cu promisiunea că ne auzim la telefon și să începem procedurile. Procedurile nu le-am mai făcut, dar ne-am continuat investigația.

Femeie cu bani, caut mamă surogat. Cum se vede prin ceilalți ochi

Oferta nu ar exista, însă, dacă nu ar fi cererea. Am încercat să aflăm cum se vede și din cealaltă parte, a celor care caută mame surogat în încercarea de a avea copii. La mijlocul lunii august 2017 am sunat la cel mai nou anunț al unei persoane ce are nevoie de o femeie care să-i poartă copilul.

Anca, din Sibiu, s-a documentat ani de zile în acest domeniu. Are nevoie de o altă femeie pentru a putea avea copii și a avut mai multe încercări nereușite pentru că mamele purtătoare au pus noi condiții sau s-au răzgândit.

Partea emoțională nu a lipsit din discuția purtată cu jurnalista care s-a prezentat ca fiind doritoare să devină mamă surogat. Bine intenționată, Anca a descris că renunțările pe ultima sută de metri este dureroasă pentru cuplul ce se trezește din nou în situația de a căuta o altă persoană care să le nască copilul.

Toate detaliile legale, financiare, medicale și emoționale au fost detaliate de Anca. Discuția telefonică a durat 12 minute și merită ascultată în totalitate.





