Directorul Spitalului de la Săpoca şi-a înaintat demisia din funcţie, a anunţat luni ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că 80% dintre manageri ''nu au ce căuta'' în sistemul de sănătate.

"În cursul nopţii trecute am finalizat ancheta în ceea ce priveşte acordarea actului medical şi respectarea condiţiilor pentru pacienţii internaţi aici. În această dimineaţă am prezentat concluziile raportului managerului spitalului, care şi-a înaintat demisia în această dimineaţă. De asemenea, măsurile pe care Ministerul Sănătăţii le-a decis în ceea ce priveşte Spitalul Săpoca sunt legate de o plângere penală pe care noi o vom depune privitor la activitatea medicului de gardă, a asistentelor care au fost în tura de noapte atunci când s-au produs crimele", a declarat luni Sorina Pintea, aflată la Spitalul de la Săpoca, relatează Agerpres.

Directoarea Viorica Mihalaşcu a declarat duminică, la Antena 3, că atacatorul era internat într-un salon cu regim de supraveghere normal, deoarece simptomele pe care le-a arătat nu prevedeau nenorocirea care avea să se întâmple. Ea a susţinut că "totul s-a petrecut în mai puţin de un minut, foarte repede".



În acest context, ministrul Sănătăţii a susţinut că 80% dintre manageri ''nu au ce căuta'' în sistemul de sănătate:

"Eu am spus că există deficit de personal, v-am şi dat nişte exemple ieri: în 2016 aveam 165.000 de angajaţi în sistemul public, astăzi avem 185.000 în sistemul public. Deci, acest deficit s-a redus, dar modul de organizare a activităţii medicale este apanajul managementului. Şi, aşa cum am spus în nenumărate rânduri, 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistemul de sănătate. Dăm vina pe sistem, dar sistemul suntem noi. Exact, ceea ce spuneam şi despre Săpoca, este un mod de organizare care, din punctul nostru de vedere, nu corespunde. S-au făcut multe în ultimii doi ani, pentru că am avut acces la toate documentele, dar nu suficient. Şi prea ne-am obişnuit că merge şi aşa. Practic, ceea ce s-a întâmplat aici este rezultatul a multor ani de activitate, nu vorbim despre ultimii ani, pentru că s-a încetăţenit o idee, «este bine şi aşa, putem face şi asta, putem face şi cealaltă», până când s-a întâmplat".