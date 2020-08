Raportul a fost elaborat de către o coaliție de organizații din România, sub coordonarea Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi (responsabil pentru elaborarea capitolelor despreocupareșilocuire), care include: Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” (responsabil pentru elaborarea capitolului despreeducație), Asociația „Nevo Parudimos‟, Asociația „DANROM‟Făurei, Asociația „Pro Roma‟, Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România, Asociația E-Romnja, Fundația HEKS/EPER România, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Inter-Activa”, Fundația Policy Centre for Roma and Minorities, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate –SASTIPEN (responsabil pentru elaborarea capitolului despresănătate), Fundația „Terre des hommes‟România.

Următorii reprezentanți ai coaliției au contribuit direct la pregătirea prezentului raport: Florin Moisă (coordonator),Daniela Tarnovschi, Crina Marina Mureșanu,Alexandra Hosszu, Gelu Duminică, Ioana Ardelean, Radu Răcăreanu,George Matu,Rodica Novac,Daniel Caraivan,Iuonaș Norbert, Mariana Sandu,Eugenia Bratu,Carmen Gheorghe, Florin Marin și Dora Mărgărit. Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea capacității societății civile rome și consolidarea implicării sale în monitorizarea Strategiilor naționale de integrare a romilor".

Proiectul pilot este implementat la solicitarea Comisiei Europene, DG Justiție și Consumatori. Acesta este coordonat de Center for Policy Studiesdin cadrul Central European University (CEU CPS), în parteneriat cu „European Roma Grassroots Organisations Network‟ (ERGO Network), „European Roma Rights Centre‟(ERRC), „Fundación Secretariado Gitano‟ (FSG) și „Roma Education Fund‟(REF) și este implementat împreună cu aproximativ 90 de ONG-uri și experți din 27 state membre ale Uniunii Europene.