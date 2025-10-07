MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Polonia asupra faptului că vor fi prelungite controalele temporare la frontiera cu Germania și Lituania, pentru încă șase luni.

Prelungirea e valabilă până la 6 aprilie 2026.

În acest context sunt preconizate creșteri ale timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei cu cele două țări, pe sensul de intrare în Polonia.

MAE reamintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.

Ministerul de Externe recomandă, totodată, consultarea paginilor de Internet: https://www.strazgraniczna.pl, News Ministry of the Interior and Administration -Portal Gov.pl, www.gov.pl, http://varsovia.mae.ro, http://www.mae.ro.