Poluarea aerului sufocă vasele inimii și poate provoca infarcte chiar și la persoanele cu artere coronare sănătoase, adică fără plăci de ateroscleroză, crescând riscul de ischemie de până la 11 ori la cei care sunt mai expuși la particule fine.

Un studiu realizat de Fundația Spitalului Policlinico Gemelli Irccs și Universitatea Catolică din Roma, prezentat la congresul Societății Europene de Cardiologie (ESC) de la Barcelona și publicat în "Journal of the American College of Cardiology" demonstrează, pentru prima dată, că smogul poate provoca un spasm prelungit al vaselor care hrănesc mușchiul inimii, lezându-le chiar și pe cele "curate" și provocând astfel un atac de cord, scrie publicația italiană Il Messaggero.

Cercetarea, semnată de Rocco Antonio Montone și Filippo Crea, a studiat riscul de infarct cauzat de aerul poluat la cei mai expuși la PM2,5, particule produse mai ales de gazele de eșapament ale vehiculelor, demonstrând că acestea provoacă un spasm al arterelor coronare care taie fluxul de sânge către miocard, ducând la moartea mușchiului inimii din cauza sufocării vaselor.

"Am studiat fenomenul – explică dr. Montone, director medical la Secția de Terapie Intensivă Cardiologică Gemelli – pe 287 de pacienți, dintre care 56% au fost afectați de ischemie miocardică cronică necaracterizată de plăci de ateroscleroză, în timp ce 44% suferiseră deja un atac de cord având vasele coronariene sănătoase. Expunerea acestora la aerul poluat a fost determinată pe baza domiciliului. Toți au fost supuși angiografiei coronariene, timp în care s-a efectuat un test generator de acetilcolină, care la 61% dintre participanți a rezultat pozitiv. Pozitivitatea a fost mult mai frecventă la pacienții expuși aerului poluat".

"În lumina rezultatelor – conchide profesorul Crea, profesor titular de Boli Cardiovasculare la Cattolica – rezultă că limitarea expunerii la poluare ar putea reduce riscul de evenimente cardiovasculare".

Sursa: RADOR