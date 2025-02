Câteva sute de oameni, care susțin că sunt vocea poporului, au venit la Parchetul General pentru a-l susține pe Călin Georgescu, săltat din traficul bucureștean pentru audieri și pus ulterior sub control judiciar.

Miercuri, în jurul orei 12:30, Călin Georgescu a fost ridicat de procurori din trafic și dus la audieri, aceeași zi în care Parchetul General a făcut zeci de percheziții la gruparea mercenarului Horațiu Potra, șeful echipei de securitate a lui Călin Georgescu.

În scurt timp, mica stradă care dă în Parchetul General a fost acaparată de poporul lui Călin Georgescu. Fără nicio reținere în a insulta și amenința, grupul s-a mărit de la câteva zeci de persoane la circa 500 în jurul orei 18:00, când Georgescu a ieșit de la audieri.

Televiziunile, cu excepția Realitatea PLUS, care are o direcția asumată de a fi alături de Georgescu, au fost primele care au intrat în vizorul susținătorilor candidatului la prezidențiale. Prin rime, dar în cuvinte care nu pot fi redate, jurnaliștii trimiși de posturile TV la fața locului au fost țintele directe: huiduieli, înjurături și chiar amenințări cu moartea.

"Vă prindem noi!", "Măcel facem!", "Sorosisti împuțiți!" sau "Vaci" au fost doar câteva dintre expresiile adresate în cor sau direct în dialogul jurnalist-susținător, atunci când cei dintâi au încercat să discute cu oamenii.

Între reprizele de scandări anti-Guvern, anti-presă, anti-Soros și anti-LGBT, poporul lui Călin își reamintea că acesta este în sediul Parchetului. "Să vă ferească Dumnezeu să nu-i dați drumul lui Călin Georgescu”, au strigat ei către jandarmi. Deși unii au încercat să intre în clădire, au fost calmați rapid și împinși înapoi în stradă.

Un domn a venit cu cădelnița și a ținut o polologhie despre cum Gigi Becali, recent cu un discurs anti-Georgescu, este omul Satanei, iar Călin Georgescu este trimisul lui Dumnezeu pe pământ.

Delirul a continuat și în alte puncte "fierbinți" din stradă, unde două doamne au venit cu crucile pentru a se ruga.

După câteva ore de așteptat în frig, oamenii au început să strângă rândurile și să amenințe jandarmii că vor intra în sediul Parchetului pentru a-și scoate așa-zisul președinte. Acesta a fost momentul când din stațiile jandarmilor s-a auzit: "Regruparea!". Dispozitivul de jandarmi s-a mărit vizibil, iar la colțurile clădirii au fost aduse "țestoasele" - forțe de ordine echipate de luptă.

Nelipsiți au fost și oportuniștii de la AUR și POT, formațiunile extremiste care și-au anunțat susținerea pentru Călin Georgescu la noile alegeri din 2025. Zeci de aleși, în frunte cu George Simion și Anamaria Garvilă, s-au postat în fața Parchetului General și au intrat live fie pe Facebook, fie pe TikTok. Mesajul? "Haideți la luptă", "Revoluție", "Ieșiți în stradă" sau "Le e frică de moțiunea de cenzură și de aia l-au săltat pe Călin".

Rând pe rând, cum gradele coborau spre 0, politicienii au plecat. Înainte să iasă de la Parchet Călin Georgescu, George Simion a venit din nou, de data aceasta îmbrăcat mai gros și live pe TikTok și a făcut o baie de mulțime în extazul poporului.

Un generator de curent a devenit punctul de atracție pentru manifestanți după ce renumitul "stegar dac" s-a urcat primul. În curând și alții i-au urmat exemplul, la fel și o echipă TV a postului Realitatea PLUS, singura, așa cum am mai spus, care este "a poporului", restul presei fiind paria.

Un punct de maximă intensitate pentru fanii familiei Georgescu a fost sosirea "doamnei președinte". Flancată și aplaudată de fani, Cristela nu a fost lăsată de jandarmi să intre în sediul Parchetului și a așteptat ieșirea soțului în mijlocul mulțimii. "Cristela, te iubim", "Călin, te iubim", au început să urle oamenii.

Apoi s-a auzit „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!", poezia pentru care comuniștii l-au condamnat la moarte pe Radu Gyr în anul 1958. De-a lungul celor 5 ore, „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!" s-a auzit de mai multe ori, la fel și o parte din Crez, dar și două tentative eșuate de a cânta imnul național, pentru că poporul nu prea știa versurile.



La un moment dat, la colțul clădirii și-au făcut apariția doi "antreprenori" care vindeau vuvuzele și steaguri.

Puțin după ora 18:00 iese Călin Georgescu în cârje și salută cu mâna mulțimea (la limita salutului nazist). Se sărută cu soția și salută iar (din nou la limita salutului nazist). Face declarații scurte în care se declară victimă și spune că va candida din nou. Mulțimea dispare rapid, doar câteva zeci de oameni s-au retras în Piața Constituției, mulți să-și ia mașinile parcate acolo.





Reamintim că, pus sub control judiciar pentru 2 luni, Călin Georgescu este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată, inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații.

Surse foto: Sebastian Rotaru - reporter EURACTIV România și Inquam Photos/ George Calin și Pană Tudor.