Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde.

Și n-a trecut mult, la o altă scară, ura lovește cu un pumn în fața unui livrator din Bangladesh, la București. Și mai apoi în cantonul romilor de la marginea Clujului, unde un muncitor asiatic este bătut până intră în comă. Nu par cazuri de ură rasială, ci de respingere a străinilor, a „invadatorilor”, a celor care pătrund în spațiul localnicilor, indiferent de culoarea pielii. Sunt atacuri alimentate ideologic și conflicte izbucnite din neînțelegeri locale, dar la bază au același fond: teama de străin. Străinul este „dușmanul”. Această spaimă ni se trage din istorie, când năvălitorii îți puteau lua totul. Din străfundurile memoriei colective, teama recidivează. Și peste ea se adaugă frustrări noi: sărăcia, lupta pentru locurile de muncă, pentru un acoperiș deasupra capului, pentru mâncare. Pentru supraviețuire.

În timp ce nenorocirile astea se întâmplau, scriam la o carte despre conviețuire. Împreună cu Sofia Folberth, care are 103 ani, dezgropăm istoria traiului împreună dintre sași și români, maghiari, țigani, italieni, ucraineni și toate națiile care au sosit cândva în satul lor, multe secole închis ca o cetate de teama năvălitorilor.



Cum a fost când au deschis prima dată poarta satului Criț (Deutsch-Kreuz), județul Brașov, pentru „străini”. De ce i-au primit, cum au decis să o facă, cum i-au integrat și cum au conviețuit. Vorbind limbi diferite, având credințe diferite, obiceiuri diferite. Cum au funcționat relațiile în comunitatea autoguvernată, așa cum era cea a sașilor? Cine i-a învățat să trăiască împreună? Și unde am pierdut intuiția acestei legături umane care face ca viața să meargă firesc, înainte?

Citește continuarea pe PRESSHub.