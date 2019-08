Pregătirile au început pentru protestul de pe 10 august din Piața Victoriei, la care sunt așteptați circa 250.000 de oameni.

Primăria Capitalei a aprobat organizarea unei manifestaţii pentru data de 10 august în Piaţa Victoriei. Manifestaţia e organizată de Tommy Tomescu, în calitate de reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora pentru România.

Proteste au fost anunțate şi în alte orașe din țară (Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu), dar și în Diaspora.

Corupţia ucide anunţă că vineri seară, de la ora 19:00, la Casa Activistului din Capitală, va fi organizat un atelier de pictat bannere: "Vino cu materiale textile, cartoane, spray-uri, vopsea textila, markere etc. Vom pregăti împreună mesajele pe care dorim să le transmitem pe 10 August în Piața Victoriei".

După protest, duminică, de la ora 16:00, va fi organizat un alt atelier despre Legea 544/2001, legea "Accesului la informații de Interes Public”, în cadrul căruia cursanții vor afla cum poate cetățeanul să ”miște” instituțiile.

Protestul are loc sub sloganul "Cerem pedepsirea vinovaţilor":

"Pe 10 August ieșim cu toții în Piața Victoriei așa cum am ieșit anul trecut când românii din diaspora s-au alăturat fraților lor rămași în țară împotriva unei majorități politice al cărei unic scop a fost să-și scape politicienii corupți de problemele cu legea, mergând până în punctul în care ar fi fost în stare să elimine cu totul infracțiunile din Codurile Penale. Dă vestea mai departe! Anul acesta ieșim să cerem pedepsirea vinovaților pentru modul în care au ales forțele de ordine conduse de Carmen Dan să se comporte cu românii ieșiți la protest împotriva Guvernului. A trecut aproape un an, iar ancheta dosarului 10 August nu pare să înainteze. Cei care ne-au încălcat drepturile în stradă, spărgând protestul pașnic cu gaze, pulane și tunuri cu apă își văd de treabă liniștiți, sunt încă în funcții", se arată pe pagina de Facebook Corupţia Ucide.



Voluntarii Declic au anunţat că vor fi în Piața Victoriei să ofere informații despre modul în care românii cu domiciliul în străinătate se pot înscrie pentru votul prin corespondență.

"Am pregătit 50.000 de fluturași pe care voluntarii îi vor împărți în mulțime. Ca să fie totul cât mai simplu și mai clar, am transformat informația în şapte pași logici despre cum devii alegător prin corespondență: de la primul click, când te înregistrezi, și până când pui plicul cu votul la poștă", precizează comunitatea Declic.

Sprijin de la un pianist

Pianistul Davide Martello și-a anulat concertele din Germania pentru a veni în București: "Oamenii se vor putea ascunde în spatele pianului meu, dacă forțele de ordine vor folosi din nou gaze lacrimogene".



Apelul lui Fifor

Ministrul interimar de interne, Mihai Fifor, a făcut apel la participanţi să manifesteze în mod paşnic şi să respecte legea.



"Vreau să fac un apel către toţi cei care doresc să protesteze, către toţi cei care se vor afla în diferite puncte din Capitală să protesteze în mod paşnic şi să nu uite în niciun moment că suntem un stat european, un stat în care cetăţeanul are dreptul să se exprime în mod liber. Niciodată nu vom încerca să împiedicăm acest lucru, pentru că este un lucru firesc. Dacă cetăţenii doresc să protesteze, să o facă. Problema pe care vreau să o subliniez este că solicit tuturor celor care vor participa la proteste să protesteze în mod paşnic, respectând totuşi legea şi tot ce înseamnă un astfel de protest. Nu ne dorim sub niciun fel de formă, repet, sub niciun fel de formă, să mai vedem ceea ce am văzut anul trecut pe 10 august. Dar despre lucrurile acestea vom mai discuta cu siguranţă până sâmbătă", a declarat Fifor.

Dosarul privind violenţele din 2018, pasat de Parchetul militar către DIICOT

Luna trecută, Parchetul militar a decis să decline către DIICOT dosarul deschis în urmă cu 11 luni privind violenţele de anul trecut. Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat pentru HotNews.ro că nu a văzut personal ordonanța procurorilor militari, dar că a fost informat că Parchetul Militar și-a declinat competența, deși DIICOT ceruse acest dosar doar pentru a-l studia, pentru a stabili dacă se impune conexarea cu dosarul deschis de direcție ca urmare a sesizării Jandarmeriei, care a reclamat acţiuni împotriva ordinii constituţionale. "Dacă dânșii așa cu considerat, să ni-l dea de tot, nu am ce să comentez", a declarat șeful DIICOT.

Liderii Jandarmeriei sunt bine

Ionuţ Sindile tocmai s-a întors pe postul de prim-adjunct al inspectorului general si sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane, aceeaşi funcţie pe care o detinea si anul trecut.



Şef al Jandarmeriei Române în timpul violenţelor din 2018, Sebastian Cucos a revenit şi el în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.

Colonelul Cătălin Paraschiv, care a coordonat în teren acţiunile în forţă ale jandarmilor, conduce în continuare Brigada Specială a Jandarmeriei.