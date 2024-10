UNCAGED e principalul finanțator al Asociației WorldTeach din România, condusă de Beniamin Lup.Kim Westfall, președinta Uncaged din Atlanta,se referă la Beniamin Lup pe pagina de internet și de Facebook a organizației ca „directorul nostru european".

În biografiile stufoase postate pe Linkedin, site-uri, Facebook, Beniamin Lup apare ca director al mai multor entități, activitate pentru care, dacă ar fi reală, ar fi necesare zile de minim 48 de ore: președinte WorldTeach România, director Uncaged pe Europa, Allied Attorney la Alliance Defence Fund, director pentru Europa de Est la Walk Thru the Bible etc. Iar recent dl. Lup comunică statutul de „asistent universitar” la Facultatea de Drept Tibiscus, o universitate privată din Timișoara.

În 23 octombrie 2024 i-am trimis d-nei Westfall un link la investigația noastră tradusă în limba engleză „Macabru.Anchetă penală în România și în Republica Moldova pentru moartea suspectă a două soții ale lui Beniamin Lup, președintele unei asociații de combatere a traficului de persoane”, pe care o puteți citi AICI.

Nu am primit nicio reacție. Totuși, în 25 octombrie am primit pe e-mailul personal, de la Laurie Towns, nume necunoscut, un mesaj care nu îmi era adresat mie sau redacției. Mesajul semnat de Kim Westfall este destinat membrilor și sponsorilor Uncaged. Este un mesaj de liniștire a acestora, probabil în urma ecourilor pe care cazul celor două soții decedate în circumstanțe suspecte ale lui Beniamin Lup le are în comunități americane. Mesajul nu este public pe niciunul din suporturile de comunicare ale Uncaged.

