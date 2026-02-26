Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a anunțat joi dimineață că va propune Consiliului Local interzicerea sălilor de „păcănele” pe raza municipiului Brăila. Consilierii locali municipali vor decide, prin vot, dacă aprobă proiectul inițiat de edil.

Inițiativa edilului vine după ce Guvernul a modificat legislația privind jocurile de noroc, obligând operatorii să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de la primăriile municipiilor, orașelor sau comunelor pe raza cărora își desfășoară activitatea, potrivit debraila.ro.

Dragomir afirmă faptul că își asumă acest demers, arătând că a fost ales primar „pentru a lua decizii în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese” și făcând trimitere la eventualele „voci nemulțumite”.

Totodată, edilul a vorbit și despre criticile publice aduse, de-a lungul timpului, industriei jocurilor de noroc și guvernelor care „au protejat mereu această industrie”, inclusiv în perioada pandemiei – atunci când „un prim-ministru PNL impunea mască și distanțare fizică în parcuri sau biserici, dar ținea deschise păcănelele”.

„O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei !!! (…) Guvernele au protejat mereu această industrie a jocurilor de noroc. Să o spunem deschis !!! Logic, totul pe bani mulți și interese de tot felul !!! OAMENII ERAU MEREU PE PLANUL DOI!”, a scris Marian Dragomir pe Facebook.

În același timp, primarul a transmis un mesaj și persoanelor care nu sunt de acord cu această decizie, concluzionând faptul că „oricât am dezbate acest subiect, nu e despre a interzice de dragul interzicerii, ci despre a nu mai închide ochii la ceva ce face rău”.

„Să nu confundăm dreptul de a face afaceri cu dreptul de a exploata slăbiciunea oamenilor! ⁠Critica este legitimă și o susțin, dar indiferența față de un flagel care sfâșie atât de multe familii și împinge oameni în situații groaznice nu ar trebui să fie o opțiune pentru nimeni! (…) Din acest motiv, îmi asum eliminarea păcănelelor din Municipiul Brăila! Prefer să fiu criticat pentru asta decât să fiu lăudat pentru că am stat deoparte! Știu că voi deranja interese mari, dar „niciun profit” nu e mai important decât brăilenii”, a mai precizat sursa citată.

În textul publicat pe Facebook, primarul a amintit și despre un episod mai vechi de 15 ani, atunci când Dragomir era consilier local municipal, respectiv multitudinea de magazine de etnobotanice deschise în municipiul Brăila.

„Și magazinele de așa-zise "droguri legale” care, prin 2009, au împânzit Brăila aduceau bani la buget, dar au distrus foarte mulți copii! Atunci, eram consilier local și am inițiat și votat interzicerea lor! Mi-am asumat și atunci”, concluzionat Marian Dragomir.

