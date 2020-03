Într-un email intern văzut de EURACTIV, European Defence Agency a confirmat că unul dintre angajați a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus (COVID-19); preventiv, au fost anulate până pe 13.03 toate întâlnirile stabilite la sediul agenției.

UPDATE

Cel de-al doilea caz confirmat este de la o unitate din cadrul Consiliului UE, relatează EurActiv.com.

Secretariatul general al Consiliului ia toate măsurile necesare pentru a limita riscul răspândirii COVID-19 la alți angajați ai instituției.

***

O sursă din interiorul Agenției Europene de Apărare (European Defence Agency - EDA) a confirmat de asemenea informația pentru EURACTIV.

Sub protecția anonimatului, sursa din interiorul EDA a spus EURACTIV.ro că un oficial senior din Agenție a fost infectat cu coronavirus după ce s-a întors dintr-o călătorie în Italia, săptămâna trecută. Acesta a început să se simtă rău încă de sâmbătă (29 februarie), ulterior fiind testat pozitiv pentru COVID-19.



Oficialul testat pozitiv a avut întâlniri cu aproximativ 30 de alți oficiali din cadrul instituțiilor europene săptămâna trecută. Un cadru militar din cadrul European External Action Service (EEAS) care a participat la astfel de întâlniri a acuzat simptome specifice coronavirusului și așteaptă rezultatele testului. O sursă din EEAS a spus EURACTIV că, la rândul lor, participanții la întâlniri, au avut alte întâlniri sau călătorii de serviciu de atunci, crescând astfel riscul altor focare de infecție.



Suspendarea întâlnirilor în sediul EDA și participării în exterior



Emailul consultat de ziariștii de la EURACTIV a fost trimis de EDA către rețeaua națională de Puncte de Contact, care coordonează activitatea Agenției la nivelul statelor membre.

Agenția Europeană de Apărare a decis, ca măsură de precauție, să anuleze, pe lângă întâlnirile de la sediu, și participarea funcționarilor săi la întâlniri externe, care vor fi reprogramate după 13 martie. Și alte instituții europene au decis ca anagjații care au călătorit în zone de risc să lucreze de acasă.



***

First confirmed case of COVID-19 in the EU institutions