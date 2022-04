Ambasada Germaniei la București susține proiectul „Cunoașterea înseamnă putere! – Cercetare și advocacy pentru îmbunătățirea politicilor de combatere a violenței de gen” al organizației neguvernamentale FILIA.

Ambasada Germaniei anunță că susține proiectul „Knowledge is Power! – Research and advocacy for improvement of gender violence policy" („Cunoașterea înseamnă putere! – Cercetare și advocacy pentru îmbunătățirea politicilor de combatere a violenței de gen”) al organizației neguvernamentale FILIA - Centrul pentru Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen.

Scopul proiectului este de a dezvolta cunoașterea despre teme precum violența de gen, drepturile femeilor și egalitatea de gen în baza unui studiu reprezentativ statistic.

Ambasada Germaniei finanțează proiectul de susținere a drepturilor femeilor cu suma de 50.000 de euro.

În cooperare cu membrii interesați din Parlamentul României, va fi elaborată o strategie corespunzătoare și va fi creat cadrul juridic aferent. Obiectivul este de a consolida drepturile femeilor și de a asigura urmărirea penală consecventă a violenței împotriva femeilor, în conformitate cu Convenția de la Istanbul.

De asemenea, se va promova o mai bună protecție a femeilor vulnerabile prin intermediul unor evenimente, publicații și campanii la nivel local și național.

Proiectul se va derula în perioada aprilie – decembrie 2022 și va fi coordonat de FILIA cu sprijinul Ambasadei Germaniei.

„Drepturile femeilor, egalitatea de șanse și lupta decisivă împotriva violenței de gen sunt subiecte care ar trebui să ne macine pe toți. Imaginile și știrile îngrozitoare din Ucraina, de pildă despre bombardarea maternităților și utilizarea selectivă a violenței sexuale împotriva femeilor de către agresorii ruși, evidențiază nu pentru prima dată faptul că femeile – și, odată cu ele, copiii – nu sunt doar victime, ci chiar ținte clare ale actelor de război și suferă extrem de mult din cauza conflictelor armate. Ministerul afacerilor externe urmărește prin politica sa externă feministă o abordare cuprinzătoare de incluziune justă a tuturor persoanelor în societatea noastră. Prin urmare Germania pledează pentru punerea în aplicare consecventă în întreaga lume a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU „Femeile, pacea și securitatea”, în special pentru a proteja fetele și femeile din zonele de război și pentru a consolida participarea femeilor la procesul decizional politic”, a declarat ambasadorul Peer Gebauer.

„Pandemia ne-a arătat fără putință de tăgadă că violența împotriva fetelor și femeilor, precum și participarea publică insuficientă a femeilor reprezintă o problemă reală nu numai în zonele de război, ci în toate țările și sferele societății, rămânând însă un tabu. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să luăm măsuri împotriva acestui fenomen și să sensibilizăm opinia publică. De aceea, pentru mine personal, este foarte important să sprijin activitatea organizației neguvernamentale FILIA, parte din Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor din România”, a mai spus diplomatul.

Directoarea FILIA, Andreea Rusu, a declarat: ”Una din patru femei din România a fost agresată fizic sau sexual de partenerul ei. Peste jumătate dintre români consideră că violul este justificat în anumite situații. Aceste statistici și multe altele ne arată că mai avem un drum lung până la obținerea egalității de gen. Proiectul pe care îl începem împreună cu Ambasadei Germaniei, reprezintă un sprijin important adus luptei pentru egalitate de gen și prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. În primul rând, în cadrul acestui proiect vom elabora un studiu reprezentativ statistic în domeniul violenței de gen, primul în aproximativ 20 de ani în România”.

În cadrul proiectului va fi monitorizată implementarea Convenției de la Istanbul, vor fi susținute modificări legislative care să acorde o mai mare siguranță femeilor și fetelor și va fi înființat un grup parlamentar informal al susținătorilor egalității de gen, „care va veghea permanent asupra respectării drepturilor femeilor și implementării de politici sensibile la gen”.

Departamentul de Stat: Femeile, subreprezentate în funcții politice

Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului în România în 2021 notează că femeile au rămas subreprezentate în poziții de autoritate, chiar dacă nicio lege nu limitează participarea femeilor sau a membrilor grupurilor minoritare la procesul politic.

În octombrie anul trecut erau 61 de femei în Camera Deputaților din 330 de membri și 25 de femei în Senat, unde sunt 136 de membri.

Raportul notează că, dacă nu există circumstanțe agravante și agresiunile nu au dus la moartea victimei, poliția și procurorii nu pot urmări un caz pe cont propriu, dacă nu este depusă o plângere. În unele cazuri, guvernul nu a aplicat

legea privind violul și violența domestică.

Mai mulți activiști pentru drepturile omului au raportat că unii ofițeri de poliție au încercat să descurajeze victime ale violului sau violenței domestice de la depunerea de acuzații împotriva agresorilor lor și, în unele cazuri, au refuzat să înregistreze plângeri penale depuse de victime. În unele cazuri, poliția a amânat acțiunile împotriva abuzatorilor sexuali.



Potrivit relatărilor presei, după ce au fost sesizați cu privire la cazuri de violență domestică, unii polițiști au ignorat problema sau au încercat să medieze între victime și agresorii acestora.