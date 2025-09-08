Câteva mii de cadre didactice din toată țara au protestat luni împotriva măsurilor luate de Guvern în ceea ce privește sistemul de Educație din România.

Ei s-au strâns în jurul orei 10:00 în Piața Victoriei și au plecat în marș pentru a picheta Palatul Cotroceni.

Prin acest protest, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' și Federația Națională Sindicală 'Alma Mater' urmăresc să atragă atenția asupra obligativității soluționării problemelor cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior, precum și asupra faptului că salariații din educație resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ, dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educației, potrivit unui comunicat.

"Creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă și, nu în ultimul rând, creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori - toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite", au transmis organizațiile sindicale, citate de Agerpres.

O delegație a protestatarilor urmează să aibă o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni, la Digi24, că este "complet nerealist să te aștepți ca în această perioadă să se întâmple modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul își va da demisia sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari: evaluarea Moody din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie. De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, dacă nu, poate neinspirat, să soliciți demisia ministrului care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale".