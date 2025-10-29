Miercuri, 29 octombrie, a avut loc protestul împotrivaa măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan, organizat de sindicatele din sectorul public. În jur de 20.000 de participanți au fost prezenți.

Un număr de sindicate din diferite domenii au fost prezente, precum cele din învățământ, silvicultură, ale Poliției Locale Penitenciare, etc.

PressHUB a stat de vorbă cu participanții, pentru a înțelege motivațiile acestora.

„Măsurile de austeritate au afectat de la început educația, ba chiar a fost sectorul care a început să sufere cel mai mult de pe urma măsurilor luate. Creșterea normei, reducerea unor sporuri, nu mai vorbesc de faptul că a fost redusă plata cu ora în învățământul preuniversitar", a declarat Anton Hadăr, liderul Federației Naționale Sindicale "Alma Mater”.

Acesta a adăugat că, în urma măsurilor: "s-au pierdut sume importante" și că blocarea salariilor reprezintă alți factori. De asemenea, a subliniat caracterul excepțional al protestului de astăzi, întrucât reunește un număr larg de sindicate.

Solicitându-i un mesaj pentru guvernul Bolojan, liderul sindical Hadăr a răspuns că măsurile guvernului trebuie aplicate egal, nu doar păturilor inferioare ale societății.

"Să ia măsuri înțelepte, care să fie unitare, în sensul că măsurile adoptate ar trebui să afecteze pe toată lumea în aceeași măsură, nu pe unii să-i ocrotească și la alții să le creeze mari prejudicii financiare și nu numai".

