Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, acuză "manipulări foarte bine studiate și analizate" în cazul filmului din noaptea intervenției de la Colectiv, afirmând că nu demisionează.

În clipul video care are aproape 19 minute, Raed Arafat spune că, așa cum a precizat joi, nu avea de gând să facă declarații înainte de alegerile prezidențiale, dar a urmărit "noile ieșiri ale domnului Tolontan" și speculațiile că el nu vrea să iasă public pentru că protejează pe cineva, a decis să lămurească unele aspecte.

Arafat a arătat un schimb de mesaje pe care l-a avut cu jurnalistul Cătălin Tolontan, căruia i-a spus că nu știe de filmul publicat joi și despre care se spune că știau doar câțiva superiori ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

"Nu am știut de acest film, nu am ascuns acest film și nu am dat dispoziție să fie ascuns. Orice altă speculație a domnului Tolontan, a celor care lucrează cu el sau a celor care dezbat aceste subiecte nu mai am ce să răspund", a declarat acesta.

"Era normal să solicit colegilor de la ISUBIF și IGSU să iasă cu explicații și au reușit într-o măsură să explice. Sunt convins că populația dorește mai multe explicații și clarificări, lucru pe care o să-l fac într-o conferință de presă, la un anumit moment", a explicat Raed Arafat.

Tot el precizează că "filmul nu aduce aspecte noi asupra intervenției", ci arată câteva secvențe, iar acolo se văd pompierii, nu arată per ansamblu ce s-a întâmplat.

Raed Arafat a explicat că va cere părerea unor experți internaționali asupra filmului, dar pentru ISUBIF a fost o intervenție excepțională pentru că nu s-a mai confruntat cu așa ceva.

Arafat a încercat să explice și că s-a simțit jignit de comentariile făcute la adresa lui de Cristian Tudor Popescu, dar și de oamenii care îi scriu mesaje jignitoare.

"Astfel de situații și de emoții le înțeleg până la o limită, dar clar sunt rezultatul unei manipulări foarte bine studiate și analizate. Se dorește creșterea nivelului emoțional până în data de 30 (octombrie - n.r.) și folosirea lui într-un fel sau altul", a mai explicat în clipul video Arafat.

În final, secretarul de stat a afirmat că nu își dă demisia.

"Nu îmi dau demisia pentru că nu vreau să aud niciodată în viitor că «da, tu ai plecat, nu noi te-am dat afară». Cine vine poate să decidă să plec și plec. La plecare voi face următorul lucru: unde era sistemul, unde l-am găsit în 2007 când am venit la Ministerul Sănătății, unde am ajuns cu el și unde era în 2014 când am venit la MAI", a conchis Arafat.