Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat miercuri că este infectat cu noul coronavirus, în urma rezultatului unui test pe care l-a primit în cursul zilei de astăzi.

"Dragii mei, vin de această dată cu o postare diferită de ceea ce ne-am obișnuit. În cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2. Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare. Vă doresc tuturor multă sănătate, în primul și în primul rând!", a scris Robert Negoiță pe pagina lui de Facebook.

El spune că nu va mai fi pe teren în această perioadă, dar rămâne activ pe rețeaua de socializare, "așa cum ne-am obișnuit și sunt permanent în contact și cu colegii mei".