România mai are, în prezent, șase paturi libere la Terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19, a declarat, duminică, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, citat de Agerpres.

"Am spus-o de multe ori că situația nu este una ușoară. Am folosit de mai multe ori cuvântul critic. De trei luni de zile încercăm să căutăm soluții. Am făcut reorganizarea spitalelor COVID-19 prin Ordinul de ministru 555, așa încât pacienții să aibă acces la servicii de îngrijire corespunzătoare. Nu vorbesc doar de pacienții COVID-19, ci de toți pacienții. (...) În toată țara, în acest moment, mai sunt șase paturi la Terapie intensivă, șase paturi libere", a spus Voiculescu într-o declarație de presă.

Potrivit acestuia, în prezent, în spitalele din România sunt internați cu COVID-19 un număr de 11.875 de adulți și 94 de copii.

"1.513 pacienți adulți sunt la secțiile de Terapie intensivă. 16 pacienți copii sunt la Terapie intensivă în țară, din care 4 sunt intubați în acest moment", a adăugat Vlad Voiculescu.