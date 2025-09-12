Ministra de Externe, Oana Țoiu, l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Chinei la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.

Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări, potrivit unui comunicat MAE.

La finalul întrevederii, Oana Țoiu i-a adresat succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale.