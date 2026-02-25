Începând de miercuri, 25 februarie, cetățenii din 85 de țări, inclusiv cei din statele membre UE, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Regatul Unit trebuie să aibă o Autorizație electronică de călătorie (ETA) înainte de a călători.

Regatul Unit consolidează aplicarea autorizației electronice de călătorie (ETA) pentru vizitatori

Pasageri fără permisiunea digitală de a călători nu se vor putea îmbarca

Cetățenilor britanici cu dublă cetățenie li se recomandă să se asigure că au un pașaport britanic valabil sau un certificat de drept (certificate of entitlement) înainte de a călători.

Autorizația electronică de călătorie - ETA- este un document digital plătit (16 lire) introdus cu scopul de a întări securitatea la frontierele Regatului Unit.

El a fost introdus pentru cetățenii statelor membre UE la începutul lunii aprilie 2025, dar nu a fost obligatoriu.

Vizitatorii în Regatul Unit au nevoie de ETA dacă nu au nevoie de viză pentru șederi de scurtă durată, de până la șase luni sau dacă nu au deja un statut de imigrant în Regatul Unit. Asta e înseamnă că transportatorii, precum companiile aeriene, vor refuza de acum îmbarcarea vizitatorilor eligibili care nu dețin ETA.

Cetățenii britanici cu dublă cetățenie trebuie să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de drept (certificate of entitlement) atunci când călătoresc către Regatul Unit. Aceasta este o cerință pentru toți cetățenii britanici, indiferent de cealaltă naționalitate și este aceeași abordare adoptată de alte țări, printre care SUA, Australia și Canada.

Ca parte a îmbunătățirilor continue ale serviciilor, începând cu 26 februarie 2026 certificatele de drept vor fi emise în format digital. Aceasta înseamnă că certificatul trebuie să fie solicitat o singură dată, în loc să expire odată cu pașaportul.

„Programul ETA este o parte vitală a activității noastre de consolidare a securității frontierelor Regatului Unit, dându-ne posibilitatea de a controla cine intră în țara noastră", a declarat Ministrul pentru migrație și cetățenie, Mike Tapp.

„Orice persoană care dorește să viziteze Regatul Unit trebuie să se asigure că este pregătită pentru călătorie și are permisiunea necesară. Sunt incluși aici cetățenii britanici du dublă cetățenie, care trebuie să se asigure că au un pașaport britanic valabil sau un certificat de drept", a mai spus el.

Autorizațiile ETA sunt de asemenea obligatorii pentru vizitatorii care sosesc în Regatul Unit pentru a lua zboruri de legătură și sunt supuși controlului de frontieră.

Solicitarea ETA prin aplicația UK ETA este rapidă și simplă și, în prezent, marea majoritate a solicitanților primesc o decizie automat, în câteva minute, ceea ce înseamnă că efectuarea de călătorii spontane în Regatul Unit este în continuare posibilă.

Totuși, vizitatorilor li se recomandă să aloce până la trei zile lucrătoare înainte de data planificată a călătoriei pentru a primi decizia, pentru a ține cont de numărul mic de cazuri care necesită o evaluare mai detaliată.

Solicitanții trebuie să furnizeze datele lor biografice și biometrice și să răspundă la câteva întrebări referitoare la eligibilitate și antecedentele penale. Odată ce solicitarea este aprobată, ETA este asociată digital pașaportului solicitantului.