Un studiu Reveal Marketing Research, realizat în perioada 10-17 mai, arată cum este starea emoțională a românilor după un an și jumătate de pandemie.

Tinerii carieriști și familiile tradiționale sunt cei mai multumiti vis-à-vis de starea lor generală de spirit (23%).

Cele mai ridicate procente se regăsesc în cazul stării de spirit (11% în plus față de luna aprilie).

Rolul cumpărăturilor este încă, în principal, legat de baza piramidei.

+++

Starea de oboseală este în continuă scădere (de la 27% în mai 2020, la 7% în mai 2021) și cresc tot mai mult stările pozitive –71% sunt mulțumiți de starea actuală de spirit (de la 56% în mai 2020), modul de petrecere al timpului liber (de la 50% în mai 2020, la 53% în mai 2021) și starea de sănătate percepută (de la 42 la 54%).

"În România, măsurile de relaxare a unor restricții anunțate de autorități în 13 mai, au generat o serie de emoții pozitive în rândul românilor. Comparativ cu vara anului trecut, cifrele au crescut considerabil și ne așteptăm ca acest teritoriu emoțional să fie din ce în ce mai puternic, în contextul relaxării graduale a restricțiilor", spune Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research.

Brandurile pot începe să comunice pe teme noi, să inoveze sau să promoveze produse noi (optimism, mulțumire).

A crescut importanța relațiilor sociale

În luna mai, pe primul loc se situează teritoriul iubirii, prieteniei și al bucuriei, cu o creștere de 3% față de mai 2020. Teritoriul depășirii obstacolelor și al schimbării trece pe locul doi în motivațiile românilor în această lună, înregistrând cu scădere de 3%.

Această scădere ar putea fi explicată în asociere cu creșterea în teritoriul prieteniei și al bucuriei, românii având tot mai mult posibilitatea să se indrepte spre cei apropiați și să se bucure de compania lor. De asemenea, o altă explicație ar mai fi ridicarea restricțiilor de circulație pe timp de noapte și eliminarea portului măștii în exterior, care de asemenea, contribuie la creșterea importanței relațiilor sociale.

Teritoriul stabilitate, responsabilitate, credința a scazut cu 8% comparativ cu luna aprilie și continuă să înregistreze scăderi din luna martie. Comparativ cu anul 2020, a scazut în importanță teritoriul stabilității, responsabilității, credinței (5%), dar a crescut importanța prieteniei și a bucuriei cu 3%. Românii par a simți o nevoie acută de relații sociale.

Emoțiile românilor în raport cu satisfacția față de diferite aspecte ale vieții

La nivel național, s-au înregistrat procente ridicate față de mai multe aspecte ale vieții, comparativ cu luna aprilie. Astfel, cele mai ridicate procente se regăsesc în cazul stării de spirit (11% în plus față de luna aprilie), al situației financiare (6% în plus față de luna aprilie) și al modului de petrecere a timpului liber (1% în plus față de luna aprilie). Aceste creșteri de la o lună la alta pot fi asociate cu anunțarea noilor măsuri de relaxare care intrau în vigoare la data de 1 iunie.

Important de stiut

La nivel național, satisfacția față de modul în care românii își petrec timpul liber este în continuare într-un trend ascendent (de la 50% în mai 2020, la 53% în mai 2021), alături de satisfacția față de venituri (de la 46% în mai 2020, la 49% în mai 2021). Familiile moderne constituie în continuare segmentul cel mai mulțumit de carieră/locul de muncă și de venituri, alături de tinerii profesioniști.

Rolul cumpărăturilor este încă, în principal, legat de baza piramidei



În luna mai se observă o creștere a cheltuielilor aferente produselor ce raspund nevoilor de bază ale oamenilor (produse alimentare, de igienă, de curățare a casei și alte utilități etc.). De asemenea, cresc cu 6% cheltuielile ce raspund nevoii de integrare socială (ieșiri în oraș, pub-uri, restaurante), cel mai probabil pe fondul eliminării restricțiilor ce limitau într-o anumită măsură viața socială a românilor (în special în weekend). Românii continuă să economisească mai mult în această lună (comparativ lunii anterioare în special), având probabil în minte posibilitatea de a merge în concediu.



Cheltuieli pe categorii de produse și segmente

Produsele destinate dezvoltării personale și stimei de sine sunt în general consumate de către mileniali (produse legate de hobby-uri si produse tehnologice in special, cu procente de peste 18%).Dintre produsele cu o componentă de integrare socială cel mai consumate sunt cadourile pentru cei dragi (23%). Pentru această componentă, cele mai mari vânzări sunt generate de familiile moderne. Segmentele care economisesc cel mai mult sunt persoanele mature singure, milenialii, și tinerii profesionisti (procente de aproape 30%).



În mediul urban, persoanele singure economisesc cel mai mult (28%), urmate de tinerii profesionisti (27%).



În mediul rural, cei mai economi sunt familiile cu copii (32%) și tinerii profesioniști (16%).