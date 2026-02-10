Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a câștigat definitiv procesul privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 43.227 de hectare de fond forestier din județul Bacău, administrate de Direcția Silvică Bacău.

Decizia aparține Tribunalului Mureș și este definitivă.

Prin decizia din 9 februarie 2026, pronunțată în rejudecarea cererii de revizuire, instanța a respins recursul și cererea formulate de Gheorghe Paltin Sturdza și a admis apărările Romsilva, menținând suprafața de pădure în proprietatea publică a statului român și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.

Suprafața vizată, estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, cuprinde trupurile de pădure Comănești, Palanca, Brătulești, Agăș, Ciobănuș și Dărmănești și face parte din fondul forestier proprietate publică a statului.

Demersurile juridice au urmărit anularea Deciziei nr. 231/2012 a Tribunalului Covasna, prin care fusese dispusă reconstituirea dreptului de proprietate pentru cele 43.227 de hectare de fond forestier în favoarea lui Gheorghe Paltin Sturdza. Dosarul a fost instrumentat de consilierii juridici ai Romsilva, atât de la nivel central, cât și de la Direcția Silvică Bacău.

Reprezentanții Romsilva arată că hotărârea instanței confirmă legalitatea și soliditatea demersurilor întreprinse pentru protejarea patrimoniului forestier național și menținerea în domeniul public a pădurilor care aparțin statului român.

