Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecții cu o bacterie, după ce șase copii au murit în secția de Terapie Intensivă.

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri seară condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul Sf. Maria din Iași.



"Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații. Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre. Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul. Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă", a transmis premierul într-un mesaj prezentat de Guvern.



Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie, scrie news.ro.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsurile specifice”.

Rogobete susține că primul caz de infecție a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătății a aflat ”abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecției, în Secția de Terapie Intensivă.

”Am dispus de urgență un control comun de la minister. Cei care nu și-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție”, avertizează ministrul. Ministerul Sănătății (MS) a precizat că, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria” din Iași, nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens.

Președintele Nicușor Dan cere o anchetă urgentă și afirmă că ”toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”.

Medicul Cătălina Ionescu a afirmat, vineri, că încă din 16 septembrie, Spitalul de Copii a anunțat că nu mai primește pacienți la ATI din alte județe, decât în limita locurilor disponibile în corpul de clădire în care nu a fost semnalată apariția focarului. Totodată, au fost intensificate măsurile privind igiena în spital.

”Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, declară șeful statului.



Președintele adaugă că, în același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile.

”În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților. România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor. Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, mai cere șeful statului.

