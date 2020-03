Directorul STB, Andrei Creci, a declarat duminică, în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, că uneori și "plimbarea pe jos face mai bine decât să ne înghesuim".

Întrebat la Digi24 dacă le recomandă celor care nu au de ce să călătorească cu transportul comun, în această perioadă, să evite acest mijloc de transport, directorul STB a declarat: "Bineînțeles. Situația e diferită față de Metrorex. Acolo pericolul mare este mai mult în stații, decât în vagoane. La noi nu este cazul, dar da. Recomand, totuși, acolo unde nu este absolut necesar, câteodată și plimbarea pe jos face mai bine decât să ne înghesuim. Mijloacele noastre de transport nu au gradul de ocupare atât de mare, în aceste zile, decât la primele ore ale dimineții, pe anumite linii".

El a mai spus că toate mijloacele de transport în comun ale STB au fost dezinfectate.

"Să nu uităm că STB-ul a fost una dintre primele instituții care s-a preocupat de sănătatea călătorilor din București. Încă de acum trei săptămâni noi am dat circa 150.000 de măști sanitare prin controlorii noștri și prin punctele de vânzare a titlurilor de călătorie. În prezent am dezinfectat toate mijloacele de transport în autobaze și în depouri, am luat măsuri pentru prevenirea gripei cu personalul nostru din autobaze, din depouri și din Direcția Generală în toate cele 20 de locații ale noastre și la toate punctele de vânzare a titlurilor de călătorie, inclusiv cu controlorii", a mai declarat Creci.