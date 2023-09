Mai mult de două treimi dintre români consideră că în România lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită, peste 40% cred că economia va avea o evoluție negativă, arată datele dintr-un sondaj INSCOP realizat pentru News.ro.

Proporția celor care consideră bună direcția în care se îndreaptă țara fiind de 21,1%, iar 9,5% nu știu sau nu răspund.

În ceea ce privește evoluția pe care o va avea economia României în următoarea perioadă, 43,6% consideră că aceasta va fi negativă, 32,5% cred că va stagna și doar 15,6% mizează pe o evoluție pozitivă. 8,3% nu știiu sau nu răspund. Comparativ cu procentele din urmă cu 10 ani, cei care credeau că evoluția economiei va fi una pozitivă reprezentau 19%, procent mai mare decât în prezent, iar cei care susțineau ideeaa unei evoluții negative reprezentau 41%,procentul fiind mai mic decât cel de acum, în timp ce aceia care afirmau că economia va stagna reprezentau 31%.

Conform analizei socio-demografice realizate de INSCOP, cred că economia va avea o evoluție negativă mai ales: persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare, angajații la privat. Persoanele cu vârsta peste 60 de ani, cei inactivi pasivi, locuitorii din urbanul mare, cei care nu utilizează rețelele sociale sunt de părere, într-o proporție mai mare decât restul populație, că în următoarea perioadă economia României va avea o evoluție pozitivă.

Doar 16,7% dintre cei chestionați afirmă că situația financiară a familiei este mai bună decât în urmă cu un an, iar 41,4% spun că este mai proastă decât în urmă cu un an, iar un procent similar, 40,4% declară că situația financiară a familiei este la fel ca acum un an.

Potrivit analizei socio-demografice, declară că, față de acum 1 an, situația financiară a familiei lor este în prezent mai bună mai ales: tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București. Persoanele cu educație superioară, gulerele albe, locuitorii din urban mare și regiunea Nord Vest apreciază într-o proporție mai mare decât restul populației situația financiară a familiei lor este în prezent la fel față de acum 1 an. Declară că, față de acum 1 an, situația financiară a familiei lor este în prezent mai proastă în special: persoanele peste 45 de ani, cu educație primară, inactivi pasivi, locuitorii din rural sau urbanul mic, cei cu un venit redus.

La întrebarea ”Cum credeți ca va fi situatia financiară a familiei dumneavoastră în următoarele 12 luni?”, 42,3% au răspuns că va fi la fel, 29,1% cred că va fi mai proastă, iar 22,7% mizează pe o situație mai bună.

Bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu un nivel de educație mai redus, cei inactivi potențial activi, cei cu un venit mai ridicat cred într-o proporție mai mare decât media că situația financiară a familiei lor în următoarele 12 luni va fi mai bună. Sunt de părere că situația financiară a familiei lor în următoarele 12 luni va fi la fel mai ales persoanele cu vârsta sub 44, cu educație superioară, gulerele albe, cei cu un venit mai ridicat. Persoanele cu vârsta peste 45 de ani, cei inactivi pasivi, cu educație primară sau medie, cei cu un venit mai redus sunt cei mai pesimiști cu privire la situația financiară a familiei lor în următoarele 12 luni, relevă analiza socio-demografică.

Mai mult de un sfert dintre cei chestionați (26,9%) indică drept principală problemă care îi îngrijorează ”starea de sănătate proprie și a familiei”, iar 19,7% sunt preocupați de creșterea prețurilor, un procent similar, 19,5% indicând ca principal motiv de îngrijorare corupția. Starea sistemului de educație este principala îngrijorare pentru 12,6% dintre cei chestionați, iar războiul din Ucraina, pentru 9,7% dintre ei. Lipsa locurilor de muncă a fost indicată ca motiv de îngrijorare de 7,4% dintre respondenți, în timp ce 1,8% au indicat ”starea infrastructurii”.

Starea de sănătate proprie și a familiei reprezintă principala sursă de îngrijorare mai ales pentru: femei, persoanele peste 60 de ani, și cei cu un venit mai scăzut. Tinerii sub 30 de ani și gulerele gri tind să fie mai îngrijorați decât restul populației de creșterea prețurilor. Corupția reprezintă principala sursă de îngrijorare mai ales pentru: bărbați, cei cu educație superioară, gulere albe, locuitorii din București. Tind să indice starea sistemului de educație mai ales: persoanele cu educație superioară, cu vârsta sub 45 de ani, gulere albe, locuitorii din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat. Războiul din Ucraina reprezintă cea mai importantă problemă mai ales pentru: persoanele mai în vârstă, cei inactivi pasivi, locuitorii din regiunea Sud Est, cei care nu utilizează rețelele sociale, rezultă din analiza socio-demografică.