Un sondaj INSCOP Research despre intenția de vot în România arată că primele trei locuri în preferințele românilor sunt ocupate de PSD, AUR și PNL.

Astfel, potrivit intenției de vot a românilor în ianuarie, PSD este pe locul I, cu 34,3%, în scădere față de decembrie 2021.

AUR - 20,6%, în creștere față de decembrie 2021, PNL - 16,6%, în scădere și el față de decembrie, în timp ce doar 12,5% dintre români ar vota cu USR, mai mulți față de decembrie 2020.

De asemenea, UDMR ar aduce la urne 4,2% din populație.

Șeful INSCOP, Remus Ioan Ștefureac, a publicat pe pagina lui de Facebook doua concluzii principale despre sondaj:



1. Certurile dintre partidele coalitiei aflate la guvernare pe fondul crizei facturilor la energie le afecteaza in mod direct intentia de vot. Deocamdata impactul este controlabil, dar problema risca sa devina o amenintare majora daca relatia dintre PSD si PNL nu se va armoniza si cele doua partide nu vin cu solutii in locul disputelor politice. Dupa catastrofala criza politica de la finalul anului trecut, oamenii nu mai vor sa auda de certuri politice si nu vor avea niciun pic de rabdare si niciun gram de toleranta pentru partidele care le vor provoca.



2. Tensiunile din coalitie si intarzierea oferirii de solutii la probelemele sociale alimenteaza in continuare cresterea AUR. Daca pe zona de securitate militara, din cauza amenintarilor Rusiei observam o crestere foarte puternica a increderii in NATO, in UE, in Occident, de bun augur pentru moralul natiunii, problemele sociale si politice domestice/interne vor alimenta in continuare adeziunea electorala la discursul ultra-populist.