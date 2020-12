Într-un interviu acordat RFI, președintele Senatului AUR Sorin Lavric și-a reiterat declarațiile rasiste la adresa etniei roma.

Sorin Lavric s-a declarat deranjat de faptul că a fost criticat după ce a declarat că romii sunt ”o plagă socială”.

”În prima lună de stare de urgență când românii au venit cu zecile de mii în țară, la începutul pandemiei, într-un interviu, am spus la un moment dat că cei care se întorc, cu precădere, sunt cei care acolo, neavând un loc de muncă, au fost predominant la cerșit și la furat. Atunci am folosit o expresie pe care mi-au scos-o din context și mi-au pus-o peste tot. Cum ar fi un verdict general pentru toți. Acolo spuneam că țiganii sunt o plagă socială. Asta nu înseamnă că toți sunt o plagă socială. Dar știm foarte bine, statistic, dacă suntem sinceri, ce înclinație are această etnie către anumite tâlhării”, a declarat pentru RFI Lavric, scriitor care a atras atenția opiniei publice și prin declarații jignitoare la adresa femeilor.

Întrebat dacă își menține declarația privind înclinația etniei roma către tâlhării, Sorin Lavric a confirmat: ”Da, statistic vorbind așa se întâmplă! Vorbim sincer sau ne ascundem după cuvinte și intrăm în aceleași moravuri politice? Asta nu înseamnă că nu sunt țigani extraordinari pe care i-am întâlnit. Să știți că în partidul AUR există o falangă foarte numeroasă de țigani.

Întrebat de ”revoluția conservatoare” dorită de AUR, Lavric a explicat: ”Noi, dacă avem un adversar pe care l-am identificat în conturul lui bine definit, este acest socialism care vine dinspre Bruxelles și care invocă valorile europene. Valorile europene fiind ideologia de gen, LGBT, transplantul de sex, parteneriatul pentru homosexuali și altele, plus egalitarismul ăsta care împiedică meritocrația. Adică, omul nu își mai găsește locul potrivit competenței și recunoașterii lui din partea semenilor, ci datorită acestei blestemate și afurisite de cote obligatorii. Punem cote obligatorii de minoritari, de nedreptățiți, de handicapați pentru că și ei trebuie să fie acolo. De ce să fie acolo?”.

Citiți continuarea pe RFI.