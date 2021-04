Conducerea Spitalului Foișor s-a adresat în 2 aprilie Ministerului Sănătății și a explicat motivele pentru care unitatea sanitară nu poate primi pacienți infectați cu COVID-19.

Spitalul a precizat că nu îndeplinește condițiile prevăzute în Ordinul care include lista spitalelor și unităților de dializă COVID-19, condiții care includ acces permanent la laborator și la o platformă diagnostică cu radiologie convențională, capabilitate de implementare de paturi destinate terapiei acute (DTA) și ) linie de gardă în una dintre specialitățile boli infecțioase sau pneumologie sau colaborare permanentă între una din specialitățile boli infecțioase/pneumologie, având linia de gardă asigurată în spital prin una dintre specialitățile conexe (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pediatrie pentru secțiile cu paturi de copii), potrivit news.ro.

”Coform celor menționate de Ordinul 434/2021 din 26 martie 2021, criteriile menționate NU sunt îndeplinite de Spitalul clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular ”Foișor”, fiind obligați să vă atenționăm de acest context de neconformitate pentru a evita concluzii provocatoare de malpraxis sau de perturbare a întregii activități a spitalului, care este eminamente ortopedică, prin monoprofil”, se arată în documentul adresat Ministerului Sănătății și semnat de managerul spitalului, de directorii medical și financiar-contabil și de șefii de secție.



Aceștia argumentează punctual de ce nu îndeplinesc condițiile impuse prin ordinul MS.

În ceea ce privește condiția de ”acces 24/7 la laborator (analize uzuale menționate în anexa nr. 1.3, care pot fi asigurate inclusiv prin analizoare point of care) și la o platformă diagnostică cu radiologie convențională, eventual computer tomograf cu eliberarea rezultatelor inclusiv de la distanță”, reprezentanții spitalului precizează că acesta nu este spital de urgență, că are doar tură de dimineață la laboratorul de analize medicale și că are radiologie și CT doar în prima parte a zilei.

Referitor la cerința vizând capabilitatea de implementare de paturi destinate terapiei acute, se precizează că spitalul este în reconstrucție, că sunt corpuri de clădire încă nefuncționale și că există probleme legate de ventilație, mai multe spații având sursă comună de venitlație și neputând fi separate, ceea ce creează risul contaminării.

Conducerea spitalului a notificat MS că nu îndeplinește nici condițiile privind liniile de gardă, întrucât este un spital monospecialitate ortopedie, ”proiectat pentru a face chirurgie ortopedică (...) astfel conceput încât să reducă costurile și infecțiile nosocomiale, dar NU pentru profil virusologic de COVID”.

”Nu există niciuna din specialitățile menționate în ordin”, subliniază reprezentanții unității sanitare.”Vă informăm că am efectuat o analiză atentă a situației spitalului nostru, existând numeroasew cereri de detașare a personalului nostru către alte unități sanitare cu deficit de personal, din păcate, activitatea internă a spitalului, complexitatea cazuisticii nu ne permit detașarea personalului solicitat, detașarea acestora putând genera anomalii grave de îngrijire într-un serviciu monospecialitate ortopedie-traumatologie unde pacienții nu se pot deplasa, nu au autonomie, necesită îngrijiri specializate de asistare și urmărire permanentă”, mai afirmă conducerea Spitalului Foișor.