Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a afirmat că Barometrul "România între Magie și Ezoterie" evidențiază "o pandemie" în rândul conaționalilor, îngrijorător fiind faptul că, de ceva timp, aceste credințe sunt exploatate politic.

Credințele sunt exploatate politic de oameni care caută influență sau un câștig financiar facil pe seama exploatării și manipulării aproapelui.

Remus Ștefureac a prezentat luni la sala Media a Muzeului Țăranului Român, Barometrul 'România între Magie și Ezoterie', realizat de INSCOP Research, potrivit căruia 75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață, iar 41,6% spun că au avut o întâmplare în viață în care o superstiție s-a adeverit.

Pe anumite teme, sunt opinii similare în rândul populației cu studii superioare, dar și cu studii primare.

"Vorbim de un fenomen urban, să spunem un tip de cultură nouă, pe care îl regăsim și în alte țări. E și un fenomen global. În zona urbană, pe de o parte, e o căutare intensă de certitudine, de ordine, de un sentiment de control, de sens. Și pe fondul lipsei de încredere în instituții, poate pe fondul anxietăților economice, sociale, oamenii nu au această tendință de a se agăța de ancore, care, uneori, sunt iluzorii. Partea cea mai îngrijorătoare, să spunem, a acestui fenomen este faptul că observăm de ceva timp cum aceste credințe - repet, pe care nu ne propunem să le judecăm - sunt exploatate politic, sunt exploatate de oameni care caută influență, un câștig financiar facil pe seama exploatării și manipulării aproapelui. Ceea ce, într-adevăr, este cu adevărat îngrijorător", a declarat pentru Agerpres Remus Ștefureac.

În ceea ce privește unele conspirații, directorul INSCOP Research a susținut că "acolo chiar vedem câteva concluzii destul de grave".

"De exemplu, o conspirație care afectează în mod serios sănătatea publică - 40% din concetățenii noștri cred că vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația lumii. În acest context, sigur, am trecut printr-o pandemie, care a fost însoțită de operațiuni de dezinformare puternice, unele susținute explicit de state ostile, toate aceste lucruri au făcut destul de mult rău politicilor publice de sănătate. Aici merită să discutăm în adâncime, pentru că răul pe care îl fac acest fel de conspirații, întreținute în mod voit, inclusiv de actori politici, este imens pentru populația de toate vârstele, pentru copii, care nu mai sunt vaccinați, până la vârstnic, care nu se mai protejează", a subliniat Remus Ștefureac.



