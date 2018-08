Valeriu Ionuţ Rădulescu, taximetristul turiştilor israelieni agresaţi de jandarmi la protestul de vineri al Diasporei, a povestit joi cum au decurs lucrurile. El s-a prezentat la Parchetul Militar București pentru a depune o plângere penală.

Bărbatul de 30 de ani a relatat că jandarmii au oprit maşina în care se aflau patru turişti israelieni şi au început să-i lovească fără niciun motiv cu pumnii şi bastoanele, informează Agerpres.

"Am plecat de la un hotel din Bucureşti, mă duceam spre un club şi ne-au oprit jandarmii şi au început să ne bată. La intersecţia Ion Mihalache cu Banu Manta. Fără niciun motiv. Nu am apucat să reacţionăm, absolut deloc. Nu aveau nicio legătură (turiştii - n.r.) cu manifestaţia. Nu ne-au dat nicio explicaţie. Ne-au oprit şi ne-au dat bătaie. Turiştii au fost foarte mult bătuţi în maşină, nu în afara maşinii. Cu pumnii, cu bastoanele. Ei strigau: «Sunt turist!»; eu: «Sunt taximetrist!». Nu am făcut nimic şi tot ne băteau. Era să mă lovească în faţă la volan şi am pus mâna şi cred că mi-au rupt mâna", le-a spus taximetristul jurnaliştilor.

"Ne-au tras afară din maşină, ne-au încătuşat, ne-au bătut şi încătuşaţi şi, după ce şi-au dat seama că au greşit, ne-au lăsat în pace şi, după 2-3-5 minute, am plecat. M-au controlat în maşină, nu au găsit absolut nimic, mi-au cerut buletinul, au făcut poză la buletin (...) Ne-au descătuşat şi ne-au dat drumul. Eu am plecat cu taxiul la un hotel şi acolo am solicitat Poliţia şi Salvarea, de unde am fost transportat la Spitalul Municipal. Am fractură la antebraţ. 42 de zile trebuie să stau cu mâna în ghips, timp în care nu pot să fac nimic", a adăugat el.

Explicațiile coordonatorului jandarmilor

Maiorul Laurențiu Cazan, care a coordonat activitatea jandarmilor în timpul protestului de vineri seară din Piața Victoriei, a explicat joi dimineața, la TVR, de ce au fost bătuți turiștii israelieni:

”Activitățile punctuale, precum cea cu israelienii, fac obiectul cercetării, sunt convins. Aici e vorba de o situație după ce s-a intervenit pentru restabilirea ordinii. Acolo era o zonă unde foarte multe persoane acționau asupra forțelor de ordine. Cei care acționau în zona respectivă au observat că atunci când ne-am dus cu efectivele, o parte foloseau taxi-urile pentru a pleca din zonă. Ca o măsură a noastră, pentru a-i identifica, a fost să verificăm zona cu taxi-urile”.