Tinerii români sunt pe primul loc în UE în ceea ce privește intenția de vor pentru alegerile europene din 9 iunie. Majoritatea acestora (78%) spune că va merge la vot, spre deosebire de Luxemburg, unde vor merge mai puțin de jumătate (41%).

În timp ce 38% au indicat că consideră că votul este cea mai eficientă acțiune pentru a-și face auzită vocea, aproximativ 19 % au declarat că nu sunt interesate de politică, iar 13 % nu sunt interesate să voteze.

Sondajul Eurobarometru a arătat că mulți tineri sunt activi și implicați: 64 % au declarat că au participat la activitățile uneia sau mai multor organizații în ultimele 12 luni. În plus, 48 % au raportat că au luat măsuri pentru a schimba societatea prin semnarea unei petiții, prin participarea la o manifestare sau prin trimiterea unei scrisori unui politician.

În special, tinerii au fost activi pe teme legate de drepturile omului (34 %), schimbările climatice și mediu (33 %), sănătate și bunăstare (29 %) și drepturi egale, indiferent de gen, rasă sau sexualitate (29 %).

Tinerii au considerat că sistemul educațional i-a pregătit bine pentru unele dintre provocările cu care se confruntă. De exemplu, 73 % au declarat că educația lor le-a înzestrat cu competențele digitale necesare pentru a identifica dezinformarea. 72 % au declarat că educația lor i-a învățat să se ocupe de mediu.

În cele din urmă, sondajul a arătat că tinerii continuă să aibă o perspectivă europeană. Peste 43 % au participat la o activitate în altă țară din UE. Exemple tipice în acest sens includ studiile sau formarea (16 %), voluntariatul (12 %) sau munca (12 %). Aproape jumătate dintre tinerii intervievați (49 %) afirmă că sunt conștienți de oportunitățile de finanțare oferite de Erasmus +, programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.

În plus, 67 % dintre tineri consideră că UE are un impact, cel puțin într-o anumită măsură, asupra vieții lor de zi cu zi, în timp ce 26 % afirmă că nu o are, iar 7 % nu știu.