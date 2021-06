Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni că a propus în cadrul ședinței coaliției guvernamentale o diferențiere a alocațiilor pentru copii în funcție de veniturile familiilor.

"Am vorbit de alocații pentru copii, rămâne varianta Senatului. Asta înseamnă că creșterea de 20% se va operaționaliza începând cu 1 ianuarie. Noi am propus o schimbare de filosofie pentru alocațiile copiilor, să legăm de venituri și să fie deductibilă din impozitul după venit. Deci, este o schimbare propusă, pe care o vom discuta în acest an, în așa fel încât să încercăm să introducem începând din anul 2023", a afirmat Kelemen Hunor, într-o declarație acordată presei, la Palatul Parlamentului.

Vicepremierul Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a declarat că varianta propusă de UDMR va fi analizată, relatează Agerpres.