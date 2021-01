Ministerul sănătății a decis trimiterea unei echipe de control a Direcției de Sănătate Publică DSP Olt la Spitalul din Corabia, după ce imagini cu un bătrân care stă pe jos și cere ajutor fără ca nimeni să-l ajute au fost publicate pe Facebook.

UPDATE

Ministrul sănătății Vlad Voiculescu a precizat pe Facebook că verificarea echipei de control a DSP s-a încheiat astăzi dimineață și a fost înaintată Corpului de Control din subordonea.



În urma verificării, au fost decise mai multe măsuri:



”1. Amendă comtravențională medicului de gardă în valoare de 6.000 lei în conformitate cu art. 26 litera b "refuzul acordării asistenței medicale de urgență unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau CPU”;



2. Amendă contravențională asistentei medicale în valoare de 3.000 lei în conformitate cu art. 32, litera k "nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar”;



3. Avertisment pentru unitatea sanitară;



4. S-a dat termen imediat pentru discutarea cazului în comisia de etică a unității sanitare și luarea măsurilor care se impun;



5. S-a dispus refacerea și însușirea protocoalelor de lucru cu întreg personalul”.



Un bătrân încălțat cu șlapi, care asupra sa un coș cu nuiele și sacoșă, dar și un baston, a fost filmat stând în genunchi, iar filmarea a fost postată pe Facebook, cea care a realizat înregistrarea afirmând că totul s-a întâmplat în Spitalul Orășenesc din Corabia, scrie news.ro.

Întrebat de către cea care filmează de cât timp așteaptă pe holul unității sanitare, bătrânul răspunde că așteaptă de trei ore și că a căzut. El mai spune că a suferit un accident vascular.



Un cadru medical care apare îi cere bătrânului să se așeze pe scaun, fără a-l ajuta, iar acesta răspunde: ”Nu pot să mă urc, am încercat și nu mai pot”.



”Nu mai plânge, tataie, că plângi degeaba! Hai să te ajut să te urci în căruț!”, îi spune femeia care filmează bătrânului. Într-o altă filmare, se vede cum un angajat al spitalului ține un scaun și, fără a pune mâna pe bătrân, îl îndrumă cum să facă să se poată așeza pe scaun.



„Văzând că nu îl pot ridica singură, am mers sa anunț un medic. Am anunțat o Dna Dr respectabilă, cu parul puțin mov. Nu ii voi dezvălui identitatea, nu aș vrea ca domnul Ivanus sa fie lezat in vreun fel

Răspunsul doamnei:



-«Să vină infirmierele» s-a întors și fără urmă de umanitate a plecat.



De ce Dna Doctor ?!Așa ne învață jurământul lui Hipocrate????



Prima doamnă mai calmă ce-i drept, asistentă, încerca sa ajute ,se uita la mine ,eu la dânsa .



A plecat după infirmiere și dumneaei. Vin infirmierele!!! Și de aici mă voi aprinde puțin . Foc nu iau, nu pentru că mă tem de cineva Pur și simplu pentru că adevărații oameni nu își pătează caracterul.



Două agramate ,incompetente lipsite de profesionalism. «Doamnele» infirmiere nu au mișcat un deget, pt a ridica un suflet de jos. Nu am filmat mai mult pentru că nu credeam ce văd”, a scris femeia care l-a filmat pe bătrân, în comentariul care însoțește imaginile.





Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționa după ce a văzut imaginile de la Spitalul din Corabia: "Am trimis o echipă de control a DSP Olt să ancheteze ce s-a întâmplat; astfel de situații trebuie tratate cu mult mai mult profesionalism de către personalul spitalicesc,". a spus acesta. Am urmărit și eu imaginile care au fost postate pe rețelele de socializare online de la Spitalul Orășenesc din Corabia și am cerut aseară trimiterea de îndată a unei echipe de control la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate cu acest domn. După ce voi avea toate informațiile, voi putea lua o decizie pentru ca astfel de situații să fie tratate cu mult mai mult profesionalism de către personalul spitalicesc", a declarat ministrul.

Raportul realizat de echipa de control a DSP Olt va fi înaintat, în conformitate cu legislația în vigoare, Corpului de Control al ministrului Sănătății.