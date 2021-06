Organizația Salvați Copiii România a publicat în 2016 un studiul sociologic la nivel național ”Bullying-ul în rândul copiilor”.

Întrebați despre impactul bullying-ului asupra victimelor, copiii întrebați păreau conștienți de consecințe: reduce sentimentele de auto-valoare, izolează persoana, ar putea duce la depresie și chiar suicid.

Copiii au spus că orice persoană care este diferită decât altele poate deveni o țintă a bullying-ului, cum ar fi: cei care au un aspect diferit (aspectul fizic a fost subliniat ca unul dintre cele mai comune motive pentru bullying), se comportă diferit față de majoritatea (cum ar fi copilul care este foarte timid, care învață mai bine sau care are un handicap sau cu nevoi educaționale speciale), sunt nou veniți în grup, sunt dintr-un mediu socio-economic dezavantajat (inclusiv în cazul în care aceștia provin in mediul rural sau din Republica Moldova), sunt romi etc.