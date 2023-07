Femeile și fetele sunt responsabile pentru aducerea apei în șapte din zece gospodării care nu au rezerve în incintă, potrivit primei analize aprofundate a inegalităților de gen în ceea ce privește apa potabilă, salubritatea și igiena în gospodării.

La nivel global, femeile sunt cel mai probabil de a fi responsabile pentru aducerea apei în gospodării, în timp ce pentru fete probabilitatea de a purta această responsabilitate este de aproape două ori mai mare decât în cazul băieților, petrecând mai mult timp făcând acest lucru zilnic, potrivit unui nou raport publicat astăzi de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății.

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene (WASH) 2000-2022: Special focus on gender [Progresele înregistrate în domeniul apei potabile, al salubrității și al igienei în gospodării (WASH) 2000-2022: un accent special pe dimensiunea de gen] – care oferă prima analiză în profunzime a inegalităților de gen în acest domeniu - notează, de asemenea, că femeile și fetele au o probabilitate mai mare să se simtă în nesiguranță când folosesc o toaletă în afara casei și resimt în mod disproporționat impactul lipsei de igienă.



„Fiecare pas pe care o fată îl face pentru a aduce apă este un pas care o îndepărtează de educație, de joacă și de siguranță”, a declarat Cecilia Sharp, director UNICEF pentru WASH și CEED (climă, energie, mediu și reducerea riscurilor de dezastre).

„Lipsa de siguranță, acasă, privind apa, toaletele și spălatul pe mâini le răpește fetelor potențialul, le compromite bunăstarea și perpetuează ciclurile de sărăcie. Răspunsul la nevoile fetelor în crearea și implementarea programelor WASH este esențial pentru a dobândi acces universal la apă și salubritate și pentru a ajunge la egalitate de gen și emancipare”.



Potrivit raportului, la nivel mondial, 1,8 miliarde de oameni trăiesc în gospodării fără alimentare cu apă în incintă. Femeile și fetele în vârstă de 15 ani și mai mari sunt principalele responsabile de aducerea apei în șapte din zece astfel de gospodării, comparativ cu trei din zece gospodării în cazul băieților.

De asemenea, probabilitatea ca fetele sub 15 ani (7%) să aducă apă în gospodărie este mai mare decât în cazul băieților sub 15 ani (4%). În cele mai multe cazuri, femeile și fetele fac drumuri mai lungi pentru a o colecta, pierzând timpul alocat pentru educație, lucru și odihnă și expunându-se riscului de a se răni fizic și la pericole pe drum.



Raportul arată, de asemenea, că mai mult de jumătate de miliard de oameni încă împart instalațiile sanitare cu alte gospodării, ceea ce periclitează intimitatea, demnitatea și siguranța femeilor și fetelor.

De exemplu, sondaje recente din 22 de țări arată că, în gospodăriile cu toalete comune, probabilitatea ca femeile și fetele să se simtă în nesiguranță când merg singure noaptea și să se confrunte cu hărțuirea sexuală și cu alte riscuri de siguranță este mai mare decât în cazul bărbaților și băieților.



În plus, serviciile de apă potabilă, salubritate și igienă insuficiente sporesc riscurile de sănătate pentru femei și fete și le limitează capacitatea de a se îngriji în siguranță și în mod privat atunci când sunt la ciclul menstrual.

Dintre cele 51 de țări cu date disponibile, lipsa unui loc privat pentru a se spăla și a se schimba este cea mai mare în cazul femeilor și adolescentelor din cele mai sărace gospodării și a celor cu dizabilități.



„Cele mai recente date ale OMS arată o realitate crudă: 1,4 milioane de vieți se pierd în fiecare an din cauza apei, a salubrității și a igienei necorespunzătoare”, a declarat dr. Maria Neira, director al Departamentului de Mediu, Schimbări Climatice și Sănătate al OMS.

„Femeile și fetele nu numai că se confruntă cu boli infecțioase legate de apă, salubritate și igienă, cum ar fi diareea și infecțiile respiratorii acute, dar se confruntă și cu riscuri suplimentare pentru sănătate, deoarece sunt vulnerabile la hărțuire, violență și răniri atunci când trebuie să iasă din casă pentru a căra apă sau doar pentru a folosi toaleta”.

Constatările mai arată că lipsa accesului la igienă afectează de asemenea în mod disproporționat femeile și fetele.

În multe țări, femeile și fetele sunt responsabile în primul rând de treburile casnice și de îngrijirea altora - inclusiv de curățenie, de pregătirea mâncării și de îngrijirea bolnavilor - ceea ce le expune probabil la boli și la alte riscuri pentru sănătatea lor fără protecția spălării mâinilor. Timpul suplimentar petrecut la treburile casnice poate, de asemenea, să limiteze șansele fetelor de a termina liceul și de a obține un loc de muncă.



În prezent, aproximativ 2,2 miliarde de oameni - adică unu din patru - nu au încă apă potabilă sigură la domiciliu, iar 3,4 miliarde de oameni - adică doi din cinci - nu au servicii de salubritate sigure. Aproximativ două miliarde de persoane - sau una din patru - nu se pot spăla pe mâini cu apă și săpun acasă.



Raportul notează unele progrese în direcția realizării accesului universal la apă potabilă, salubritate și igienă. Între 2015 și 2022, accesul gospodăriilor la apă potabilă sigură a crescut de la 69% la 73%; accesul la servicii de salubritate sigure a crescut de la 49% la 57%; iar serviciile de igienă de bază au crescut de la 67% la 75%.



Dar atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă pentru accesul universal la apă potabilă, servicii de salubritate sigure și servicii de igienă de bază până în 2030 va necesita o creștere de șase ori a ratelor actuale de progres pentru apa potabilă sigură, o creștere de cinci ori pentru servicii de salubritate sigure și o creștere de trei ori pentru serviciile de igienă de bază.



Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ne asigura că progresul în domeniul WASH contribuie la egalitatea de gen, inclusiv considerații legate de gen integrate în programele și politicile WASH și colectarea și analiza dezagregate a datelor, pentru a informa intervențiile direcționate care abordează nevoile specifice ale femeilor și fetelor și ale altor grupuri vulnerabile.