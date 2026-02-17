Peste o treime din copii din Ucraina – 2.589.900 – rămân strămutați, în vreme ce războiul din Ucraina intră în cel de al cincilea an.

Totalul include peste 791.000 de copii strămutați în interiorul Ucrainei și aproape 1.798.900 de copii care sunt refugiați în afara țării.

„Milioane de copii și familii și-au părăsit căminele pentru a fi în siguranță, unu din trei copii continuând să fie strămutați după patru ani de război neîncetat. Pentru copiii din Ucraina, siguranța este tot mai greu de găsit, din cauza atacurilor continue din întreaga țară. În multe privințe, războiul îi urmărește pe acești copii”, a afirmat directoarea regională a UNICEF pentru Europa și Asia Centrală, Regina De Dominicis. Numeroși copii au fost siliți să-și părăsească locuințele de mai multe ori.

Un sondaj recent realizat de UNICEF a scos la iveală că, printre cei strămutați, unu din trei adolescenți cu vârsta între 15 și 19 ani a afirmat că s-a mutat de cel puțin două ori.

Siguranța a fost menționată ca fiind cel mai frecvent motiv pentru plecare.

Bombardamentele, inclusiv loviturile intensificate cu rază lungă de acțiune, au ucis sau rănit peste 3.200 de copii începând cu 24 februarie 2022. Anul trecut s-a înregistrat o creștere de 10% a victimelor copii, în comparație cu 2024, al treilea an consecutiv în care numărul de victime copii confirmat de ONU a crescut.



Serviciile de care copiii au nevoie au fost decimate în ultimii patru ani și sunt supuse unei presiuni tot mai mari. Peste 1.700 de școli și alte unități de educație au fost avariate sau distruse, ceea ce a pus unu din trei copii în imposibilitatea de a merge fizic la școală tot timpul.

Recentele atacuri asupra infrastructurii energetice au făcut ca milioane de familii și copii să se lupte pentru supraviețuire în condițiile unor temperaturi negative extreme, fiind siliți să reziste în case zile întregi fără căldură, electricitate și apă. Bebelușii și copiii mici sunt la riscul cel mai ridicat de afecțiuni respiratorii și hipertermie în aceste condiții, în vreme ce unitățile medicale se străduiesc să opereze în contextul atacurilor și lipsei de energie, aproape 200 de unități medicale fiind confirmate ca avariate sau distruse doar în 2025.



Pe lângă pericolele fizice, sănătatea mintală a copiilor este din ce în ce mai afectată. Teama constantă de atacuri, adăpostirea continuă în subsoluri și izolarea acasă, în condiții de conexiuni sociale limitate le cauzează probleme adolescenților. Un sondaj recent a arătat că unu din patru adolescenți între 15 și 19 ani își pierde speranța unui viitor în Ucraina, ceea ce indică o nevoie urgentă de siguranță și stabilitate și de investiții în serviciile și oportunitățile critice de care au nevoie copiii și tinerii.



UNICEF lucrează în Ucraina și în țările învecinate care găzduiesc refugiați pentru a sprijini copiii afectați de strămutări și de violența continuă, furnizând asistență vitală și servicii esențiale. UNICEF furnizează acces la apă potabilă, asistență medicală, nutriție, educație, protecție pentru copii și sănătate mintală și suport psihosocial, totodată contribuind la repararea și reabilitarea infrastructurii critice cum sunt școlile, unitățile sanitare și sistemele de alimentare cu apă avariate în atacuri.



În 2025, prin intermediul autorităților locale și al partenerilor, UNICEF a furnizat sprijin umanitar pentru 7 milioane de oameni, incluzând 2,5 milioane de copii. Programele de redresare ale UNICEF, în colaborare cu autoritățile naționale și locale, au consolidat serviciile sociale pentru circa 9,8 milioane de persoane din țară.



„Obligațiile care decurg din dreptul internațional umanitar trebuie respectate și trebuie luate toate măsurile posibile pentru a proteja copiii și infrastructura civilă de care depind. Fiecare copil are dreptul de a crește în siguranță și acest drept trebuie respectat, fără excepție”, a afirmat De Dominicis.

