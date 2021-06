Președintele Comitetului de coordonare a vaccinării, Valeriu Gheorghiță, a anunțat că aproape 50% din centrele de vaccinare deschise în țară au o activitate medie și scăzută și a propus mai multe măsuri în acest sens.

"Am făcut o evaluare a activității și eficienței centrelor de vaccinare. Din cele 1.499 de fluxuri, adică peste 996 de centre de vaccinare, 45% au o activitate medie și scăzută, adică vaccinează sub 50% din capacitate. Ca atare, pentru a optimiza capacitatea de vaccinare, luni am transmis către toate direcțiile de sănătate publică o adresă prin care rog reevaluarea activității centrelor, cu mai multe propuneri", a anunțat Valeriu Gheroghiță.

Printre propuneri se numără fie reducerea programului de lucru și constituirea de echipe mobile care să vaccineze door-to-door, în mod deosebit în mediul rural, sau alte activități ce presupune deplasarea în teren.

O altă propunere a fost sistarea temporară a vaccinării, a mai adăugat Gheorghiță.

Colonelul a declarat și că nu există nicio localitate din țară care să aibă o rată de vaccinare de 100%.